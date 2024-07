Djokovic contro il pubblico di Wimbledon, 'Buuuuuonanotte' polemico di Nole

Djokovic contro il pubblico di Wimbledon dopo la vittoria contro Rune. 'Buuuuuonanotte' polemico di Nole

"A tutti i tifosi che hanno mostrato rispetto e sono rimasti stasera, mando i miei ringraziamenti dal profondo del cuore. E a tutti coloro che hanno scelto di mancare di rispetto ai giocatori e in questo caso a me, dico 'buonanotte'" ("Gooooood night"), le parole di Novak Djokovic imitando i buuu che ha sentito durante la partita vinta (in modo netto contro Holger Rune agli ottavi di finale (6-3, 6-4, 6-2) che lo qualifica al prossimo turno contro l'australiano Alex De Minaur. Per Nole sarà il quindicesimo quarto di finale in carriera ai Championships (solo Federer ha fatto meglio con 18 ed è il numero 60 nei major) che ha vinto per 7 volte (24 i trionfi negli Slam).

"Spero che quei tifosi facessero quel verso per enfatizzare la U di Rune e non per mancarti di rispetto", ha detto l'intervistatore, ma Djokovic è rimasto della sua idea. "Non lo accetto, no no. So che lo facevano per Rune, ma era anche una scusa per fischiarmi. Ascoltami, sono nel tour da più di 20 anni, fidati, conosco tutti i trucchetti. Ma va bene, mi concentro sui tifosi che hanno pagato il biglietto e che sono in grado di rispettare i giocatori. Ho giocato in ambienti molto più ostili, voi non potete scalfirmi". il serbo numero 2 del mondo ha lasciato il campo centrale di Wimbledon visibilmente stizzito nei confronti di quella parte del pubblico che gli aveva "mancato di rispetto".