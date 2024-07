Sinner colpo dell'anno: contropiede sotto le gambe. Shelton senza parole, Wimbledon show. Ora Jannik vs Medvedev

Sinner colpo dell'anno: contropiede sotto le gambe. Ben Shelton senza parole. Jannik show a Wimbledon

Jannik Sinner ha regalato al pubblico di Wimbledon e del tennis uno dei colpi più belli di questo 2024. Certamente il più spettacolare sin qui del torneo sull'erba londinese. Durante il terzo set del match contro l'americano Ben Shelton valevole per gli ottavi di finale sul punteggio di 4-5 e 40-30, il numero uno del ranking Atp ha subito una risposta lunga e insidiosa da parte del tennista americano e si trova la palla quasi sui piedi: a quel punto si è inventato una contropiede sotto le gambe. Gesto tecnico incredibile, poi chiuso successivamente da passante di dritto da parte di Sinner. Il pubblico è rimasto stupito e anche Ben Shelton ha sorriso di fronte all'invenzione del fuoriclasse azzurro. La partita poi è stata vinta da Jannik tre set con il punteggio di 6-2, 6-4, 7-6(9), annullando anche dei set-point nel corso del tie-break della terza frazione (uno sul 6-5 e servizio Shelton).



Sinner ora si prepara ai quarti di finale contro Daniil Medvedev (che affrontava Grigor Dimitrov ritiratosi per infortunio nel corso del primo set). La partita di giocherà martedì 9 luglio, con orario da definire sul Campo Centrale. Il match sarà trasmesso in pay tv su Sky (Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno) e in streaming su SkyGo e Now. I confronti diretti: 5 a 6 per il tennista russo, ma Jannik ha vinto tutte le ultime cinque partite disputate (tra cui la finale dell'Australian Open dove era sotto 2-0 e fu autore di una incredibile rimonta). In caso di vittoria per Sinner possibile rivincita della semifinale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz (se batterà l'americano Tommy Paul).