Nadia Battocletti vince il Campaccio 2025

Nadia Battocletti delle Fiamme Azzurre e nazionale Italiana Olimpica dopo trentuno anni ha fatto sventolare la bandiera italiana sul gradino più alto del podio, non accadeva dal 1994 con il successo di Silvia Sommaggio. Gara maschile emozionante, che ha visto l’etiope Telahun Bekele stampare la sua T sui sentieri del Campaccio.Nadia Battocletti, dopo un anno di successi straordinari nei quali si annovera la medaglia d’argento olimpica sui 10000m, le due medaglie d’oro agli europei di Roma nei 5000m e 10000m oltre all’oro di campionessa europea di cross, chiude i conti con il Campaccio tra fango e pioggia.La gara maschile incorona Telahun Haile Bekele la competizione maschile con le stelle internazionali. Una gara totalmente diversa, in dieci a sgomitare nei primi tre giri, tutti insieme, spalla a spalla, ciascuno con la propria voglia di staccarsi per mettersi in mostra e ricevere quel plauso che ancora echeggiava nell’aria. Nel gruppo di testa, con gli attesi Telahun Bekele, Matthew Kipkoech Kipruto, Celestin Ndikumana, Emile Hafashimana e Mohamed Amin Jhinaoui, anche l’azzurro Iliass Aouani, che aveva dichiarato di voler vivere da protagonista questa edizione del Campaccio. L’orgoglio nazionale è stato difeso anche da altri due azzurri, Pasquale Selvarolo e Luca Alfieri. E’ al terzo giro che il distacco si può cominciare a misurare in secondi, quando Bekele, Kipkoech e Ndikumana aggiungono un tocco di classe alla loro cavalcata, staccando gli altri, con Aouani nel gruppo di inseguitori a sette secondi.In 2mila per la festa del Campaccio in una giornata tipica invernale che vede brillare la stella Nadia Battocletti.



Servizio realizzato e documentato da Nick Zonna