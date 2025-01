Belgio, Radja Nainggolan arrestato per traffico di droga

Nainggolan arrestato in Belgio per traffico di droga

Il calciatore belga Radja Nainggolan è stato arrestato in Belgio per traffico di droga. Lo riferisce la procura di Bruxelles. L'accusa per l'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter è di traffico internazionale di stupefacenti. Nel quadro dell'indagine questa mattina sono state effettuate una trentina di perquisizioni tra Anversa e Bruxelles. Il calciatore, secondo quanto riferiscono i media locali, si trova attualmente sotto interrogatorio.

Radja Nainggolan, carriera e problemi nella vita privata

Al netto di come finirà questa vicenda quello che è chiaro è che non si tratta di una novità. Il centrocampista belga infatti ha sempre visto alcune problematiche della sua vita privata mischiarsi con la cronaca e condizionare fortmente la carriera calcistica.

Nel 2014 ad esempio Nainggolan venne fermato dai Carabinieri richiamati da alcuni passanti che avevano sentito urla provenire da un auto ferma in sosta. Al suo interno il giocatore con la moglie che raccontò di violenze subite da parte del marito durante una lite per gelosia. La donna alla fine non presentò alcuna denuncia.

Nel 2018 poi finì al centro di una inchiesta legata ad alcuni assegni clonati da cui emersero alcune grosse spese legate ai Casinò. Uno dei tagliandi clonati infatti era proprio del calciatore e portava ad un versamento di 150 mila euro destinato alla casa da gioco di Montecarlo.

Nel 2022 infine venne fermato dalla Polizia di Anversa per essere stato trovato alla guida di una macchina senza la patente valida.