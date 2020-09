Nainggolan-Inter, cambia tutto. La novità nel calciomercato interista

Nainggolan-Inter, addio con l'arrivo di Vidal?

Radja Nainggolan torna a far sognare i tifosi del Cagliari. L'arrivo di Arturo Vidal all'Inter apre alla partenza del Ninja che ha sempre dato la sua disponibilità ai dirigenti del club sardo a rimanere. I rapporti tra i due club sono ottimi e lo dimostra una volta in più l'affare Godin (triennale con il Cagliari per il difensore uruguagio), ma bisogna trovare la formula giusta. L'Inter sin qui ha chiuso a ipotesi di prestiti per l'ex centrocampista della Roma (così come per Ivan Perisic, che punta a guadagnarsi la maglia da titolare, o comunque da alternativa di lusso, agli ordini di Antonio Conte), facendo sapere che il giocatore parte solo a titolo definitivo.

Nainggolan-Inter-Cagliari, trattative

Ecco perchè il presidente del Cagliari, Tommaso Giulini dovrà sedersi a un tavolo con Beppe Marotta e Piero Ausilio per trovare un punto d'incontro. Magari un prestito con obbligo di riscatto. Nainggolan è valutato 12 milioni di euro, sotto non si può cedere per non avere una minusvalenza sul bilancio dell'Inter (che in questa sessione di mercato ha presto Hakimi, Kolarov e il rientro di Pinamonti, oltre a Vidal). Ma pesano anche i 16 milioni di euro lordo che il Ninja dovrebbe percepire dalla società interista fino a giugno 2022. Le premesse per la fumata bianca ci sono.