Naomi Osaka e LeBron James lanciano la media company Hana Kuma

Naomi Osaka e Lebron James lanciano Hana Kuma, la media company “contro le barriere culturali”

Lo sport scende in campo per abbattere le barriere culturali. E’ questo l’obiettivo di Hana Kuma, la media company lanciata da Naomi Osaka e LeBron James. Il cestista americano è lo sportivo in attività più pagato al mondo, dopo Leo Messi, mentre Naomi Osaka è l’atleta donna più pagata al mondo nel 2020 (dati di “Forbes”).

Hana Kuma significa “Orso di fiori” e ha già diversi contenuti in programma: “C’è stata un’esplosione di produttori di colore finalmente dotati di risorse e un’enorme piattaforma – prosegue Osaka, di padre haitiano e madre giapponese -. Nell’era dello streaming, i contenuti hanno una prospettiva più globale. Anche la mia storia ne è una testimonianza. Sono così entusiasta di ciò che stiamo costruendo alla Hana Kuma. Daremo vita alle storie con questo obiettivo in mente: ispirare le persone lungo il percorso”, spiega la tennista, che nel contempo segue la sua agenzia sportiva Evolve, che ha da poco ingaggiato il collega australiano Nick Kyrgios come sua prima star. LeBron è invece proprietario di The SpringHill Company, che sarà partner finanziario, operativo e produttivo di Hana Kuma.