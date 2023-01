Napoli-Juventus, Spalletti risponde ad Allegri: "Inutile che si metta cappello e barba finta"

Napoli-Juventus: Allegri-Spalletti, botta e risposta

Napoli-Juventus si scalda già con il pre-partita degli allenatori. Luciano Spalletti e Max Allegri sono già pronti alla sfida in programma venerdì 13 gennaio (ore 20,45) allo Stadio Diego Armando Maradona.

"Loro sono i favoriti, lo dice la classifica. Non è una sfida decisiva, ma molto importante per loro", le parole dell'allenatore bianconero.

"Capisco che per Allegri sia conveniente camuffarsi da comprimari, ma per una Juventus sempre imbottita di campioni è impossibile nascondersi dal ruolo di favorita. Certi investimenti si ripagano solo giocando per lo scudetto e per la vittoria della Champions. La vedo inutile mettersi cappello e barba finta. Non c'è quarto posto che soddisfi la Juventus", la risposta del mister che ha guidato il Napoli a esser campione d'inverno.



La lite dello scorso campionato dopo Napoli-Juventus (vinta 2-1 dalla squadra partenopea)? Il rapporto con Spalletti? Allegri spiega: "Ho grande stima di Spalletti, è talmente buffo e divertente che ogni tanto litighiamo come l'anno scorso. Io non sono un allenatore, faccio questo mestiere per sbaglio, dovevo fare un'altra roba. Luciano è molto, molto bravo. Domani affrontarlo è sempre una bella sfida, è il migliore ad allenare e insegnare".

E da Napoli Luciano Spalletti dixit: "Lui è il più bravo di tutti, ha vinto tanto, mi inchino al suo palmares. Io non ho confronto con lui, faccio parte di un altro livello di allenatore. Lui è quello che mi sta sopra e io ho da imparare da lui".

