Napoli-Juventus, Ciro Ferrara: "La Juve non ti fa giocare bene. La squadra di Spalletti.."

Napoli-Juventus, Ciro Ferrara analizza il big match di serie A

Napoli-Juventus: la serie A si scalda col big match in programma venerdì sera alle 20,45 tra le prime della classe (i bianconeri inseguono - assieme al Milan - la squadra di Spalletti con 7 punti di svantaggio da recuperare). "Sono le squadre in cui ho militato e diviso la carriera in egual misura. Società che mi hanno dato tantissimo", spiega Ciro Ferrara in occasione della presentazione della collezione “Calciatori 2022-2023” by Panini (in Lega Serie A, qui tutte le novità del nuovo album). "Siamo in un momento del campionato che potrebbe essere molto importante e decisivo. Entrambe le squadre ci arrivano in un buon momento è presumibile che si possa vedere un bel match. Ogni squadra con le sue caratteristiche", le parole dell'ex difensore della nazionale italiana.

Copione scritto con il Napoli che fa la partita e la Juventus pronta a ripartire in contropiede? "Queste sono le caratteristiche delle squadre. Lo dicono anche determinate statistiche. Allo stesso tempo la Juve è anche una squadra - a parte i risultati ottenuti nelle ultime otto partite di campionato (otto vittorie consecutive e senza subire gol, ndr) - che tende a non farti giocare bene. Per il Napoli è un'ulteriore prova importante Ne ha già avute diverse, ma è la prima volta che affronta una big in casa. Nel girone di ritorno, Juventus a parte, avrà tutte le grandi e le inseguitrici in casa"

Napoli-Juventus, Ciro Ferrara analizza il big match dello Stadio Diego Armando Maradona. Video di Affari



Quanto conterà il pubblico dello stadio Diego Armando Maradona... "Importanza notevole. Giocare in casa può darti questa grande spinta. So perfettamente di cosa parlo (sorride, ndr)"



Vincent Candela, Alex Bertani (Panini) e Ciro Ferrara



Scaramanzie a parte, quanto è importante uno scudetto per la città di Napoli? "Come? Non ho capito", risponde sorridendo l'ex difensore della squadra partenopea.

Napoli-Juventus, partita giù decisiva... "E' più la Juventus che ha necessità ovviamente... possibilità di rimanere agganciata. La squadra bianconera ha fatto otto vittorie consecutive, ha recuperato tanti punti rispetto alle altre. Al Napoli ne ha presi 3. E' vero che c'è stata la sosta, ma è anche vero che il distacco che ha la squadra partenopea gli permette di poter gestire".

"E mi sembra che da questo punto di vista che Spalletti e il Napoli stiano facendo un ottimo lavoro anche in questo senso. Anche al di fuori dal campo", conclude Ciro Ferrara.