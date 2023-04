Napoli scudetto, festa quando? Juventus, Lazio, calendario... LE COMBINAZIONI

Napoli scudetto: festa la prossima giornata di serie A? Le combinazioni

La festa scudetto del Napoli è rimandata: il gol di Dia ha scombinato tutti i piani per celebrare il terzo tricolore nella domenica del Maradona (sembrava tutto fatto dopo la sconfitta della Lazio a San Siro contro l'Inter). Ma la vittoria del campionato potrebbe essere celebrata nel prossimo turno. All'appello della 32/a giornata manca ancora la partita della Juventus che può salire al secondo posto vincendo a Bologna. Ma cosa manca ora alla squadra di Spalletti per la certezza? E in che partita può arrivare? Vediamo le combinazioni.

Napoli scudetto il prossimo turno se Lazio e Juventus... Le combinazioni

Calcoli alla mano: la Lazio ha perso con l'Inter ed è a quota 61 punti, al massimo potrà raggiungere quota 79. La Juve deve ancora giocare ed è a quota 59, il che significa che può raggiungere al massimo gli 80 punti. Il Napoli è attualmente a 79 e, dunque, è a soli due punti - contando solo sulle proprie forze - dalla certezza aritmetica del tricolore. Il calcolo appena visto, come detto, prende in considerazione solo i risultati necessari alla squadra di Spalletti che, dunque, vincendo a Udine nel prossimo infrasettimanale di campionato giovedì sera, sarebbe certo del titolo.

E le altre? Partiamo dalla Juventus che, se non vincesse in serata col Bologna, sarebbe aritmeticamente fuori dalla corsa al titolo. A quel punto basterebbe una mancata vittoria della Lazio nella prossima giornata (la squadra di Sarri giocherà prima del Napoli, mercoledì sera col Sassuolo) per consegnare il titolo al Napoli. Se la Juve mancasse risultato a Bologna, e anche se la Lazio battesse il Sassuolo, a quel punto al Napoli basterebbe un semplice pari a Udine per festeggiare.

In sintesi: il Napoli vince il campionato se…Vince; fa un punto e la Juve non vince una fra Bologna e Lecce; vince senza giocare se la Juve non vince una delle due, e Lazio non vince contro il Sassuolo.