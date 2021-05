Napoli, senza Champions niente Allegri: Conceição per il dopo Gattuso

Napoli, senza Champions niente Allegri: Sergio Conceição per il dopo Gattuso

Il Napoli prepara l'arrivo del nuovo allenatore dopo il divorzio con Gattuso ufficializzato da Aurelio De Laurentiis al termine della sfida contro il Verona. La mancata qualificazione in Champions League allontana il sogno Max Allegri. Le voci delle ultime ore più che sulla strada di Luciano Spalletti deviano verso il Portogallo: è Sérgio Conceição l'uomo della rifondazione partenopea.

Il tecnico lusitano, quest'anno alla guida del Porto (secondo in campionato alle spalle dello Sporting LIsbona), è atteso in Italia mercoledì (presso la sede della 'Filmauro'). Sarà il momento decisivo per trovare la quadra nella definizione dell'accordo: il Napoli è pronto a offrirgili un contratto biennale e la fumata bianca può arrivare da 5,5 milioni netti a stagione. Per il 46enne Conceição si tratterebbe di un ritorno in Italia: da calciatore è stato centrocampista con le maglie di Lazio, Inter e Parma.