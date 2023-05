Napoli-Spalletti, una penale sull'addio. Italiano se Luciano lascia. Rumors

Spalletti-Napoli, dimissioni e addio a De Laurentiis?

Luciano Spalletti e il Napoli potrebbero dirsi addio al termine di una stagione incredibile che ha portato la squadra a vincere il terzo scudetto della sua storia? Sarebbe un colpo di scena clamoroso che nessuno sino a poche settimane fa si sarebbe mai aspettato. Il Corriere dello Sport parla di possibili dimissioni dell'allenatore toscano se De Laurentiis non riuscirà a ricucire lo strappo. Cos'è successo? Stando a questi rumors, in primis la modalità del rinnovo esercitato dal patron azzurro: Spalletti sarebbe stato avvisato con una lettera consegnata in sede da parte di un dirigente e non in prima persona dal presidente.

Spalletti-Napoli, Vincenzo Italiani nome caldo se ci fosse il divorzio tra mister Luciano e De Laurentiis

Se Spalletti divorziasse dal Napoli, il club campione d'Italia dovrà cercare un nuovo allenatore per la prossima stagione, perlatro ricca di ambizioni: dal confermare lo scudetto alla volontà di essere sempre più protagonisti in Europa (quest'anno il Napoli è arrivato ai quarti di finale in Champions League eliminato dal Milan). Tanti i nomi del toto-allenatore, anche se una pista molto calda in queste ultime ore porterebbe a Vincenzo Italiano. L'allenatore della Fiorentina piace molto per il lavoro svolto in queste stagioni, può lasciare il club viola versando una clausola e la sua filosofia di calcio è vicina a quella di Luciano Spalletti. Fattore non secondario, perchè permetterebbe una certa continuità in seno alla squadra.

Spalletti-Napoli e quelle voci sul ritorno di Rafa Benitez

Le alternative a Vincenzo Italiano? Tante, anche se al momento sono piste meno battute. Siamo al toto-allenatore. Antonio Conte e Giampiero Gasperini sono scenari più che indiscrezioni per ora. La Gazzetta dello Sport ha parlato di contatti per un clamoroso ritorno di Rafa Benitez.

Spaletti-Napoli, la penale da 8 milioni. De Laurentiis vuole convincerlo a restare

Attenzione però a un dettaglio non di poco conto. Secondo quanto riporta Radio Kiss Kiss: Spalletti per andare via dal Napoli dovrà pagare 8 milioni di penale. Il direttore Valter De Maggio ha aggiunto: "Non è il massimo avendo incassato 6 milioni in due anni".

"De Laurentiis è pronto a un nuovo vertice con Spalletti. Nonostante i dubbi del tecnico, il presidente è fiducioso. Spalletti ha dubbi più motivazionali che tecnici. Ad un noto manager suo amico ha parlato di possibile anno sabbatico. Al momento non ha accordi con altre società. De Laurentiis ha fissato la deadline alla prima settimana di giugno. Se Spalletti non cambierà idea si penserà al sostituto", ha invece sottolineato Ciro Venerato a Rai Sport.

Fiorello, retroscena su Spalletti: "Dicono non rinnovi, invece quando l'ho sentito..."

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha invitato Fiorello allo stadio Maradona per fare il suo programma nella notte tra domenica e lunedì ma lui ha detto no come ha rivelato proprio a Viva Rai 2. Svelando anche un altro retroscena che va decisamente in controtedenza con le voci di queste ore: "Con De Laurentiis ci ho parlato ieri, stava insieme a Spalletti, siccome dicono che l'allenatore non rinnovi vi dico che quando li ho sentiti ho fatto i complimenti all'allenatore e i due erano contenti e sorridenti"

