Napoli su due gioielli dell'Udinese. Osimhen, scelto l'erede se Viktor parte

Napoli su Samardzic e Pafundi dell'Udinese

Lazar Samardzic è uno dei primi obiettivi per il nuovo Napoli campione d'Italia. Il 21enne centrocampista del Napoli e della nazionale serba (giocatore con grande visione di gioco: può fare il playmaker davanti alla difesa come il trequartista dietro le punte) non è però l'unico gioiello del club friulano che piace al club di Aurelio De Laurentiis: sul taccuino dei partenopei è segnato anche il 17enne Simone Pafundi, che il ct azzurro ha chiamato in nazionale alcuni mesi fa (quando era ancora sedicenne), trequartista-seconda punta (si ispira a Totò Di Natale) di origini partenopee. Il suo arrivo sarebbe uno strardinario colpo di prospettiva per il Napoli.

Napoli-Osimhen, offerta indecente: Manchester United-Psg in pole

Victor Osimhen piace a mezza Europa, quella che ha tanti soldi da mettere sul mercato. Il Manchester United corteggia da tempo il giocatore, nella domenica di Monza (che ha visto il Napoli campione d'Italia perdere 2-0), erano presenti gli osservatori del Chelsea sugli spalti. Il Psg ha messo l'attaccante nigeriano nel mirino in vista della rivoluzione estiva (Messi-Neymar sul piede di partenza). Tra l'altro non vanno dimenticati gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Al-Khelaifi (in passato le cessioni di Cavani, Lavezzi e Fabian Ruiz con direzione Parigi). Alla finestra poi il ricco e ambizioso Newcastle che sogna l'ingresso in Champions League.

Napoli-Osimhen, Jonathan David se parte l'attaccante nigeriano. Kim verso Manchester

Il club campano vuole trattenere Osimhen, ma di fronte a una proposta indecente (attorno ai 150 milioni) non sarà semplice resistere. Ecco perché il Napoli è pronto a valutare ogni scenario (teniamo anche conto che il contratto al 2025: cessione o rinnovo per non arrivare la prossima estate a un anno dalla scadenza) in caso di addio da parte dell'attaccante nigeriano, la società campione d'Italia andrà sull'attaccante canadese classe 2000 Jonathan David (che prese l'eredità di Viktor al Lille) protagonista con 23 gol in 37 partite stagionali e valutato 40 e i 50 milioni di euro (piace molto anche al Bayern Monaco). In partenza poi c'è il difensore coreano Kim che ha una clausola rescissoria attorno ai 45 mln e il Manchester United pronto a portarlo in Premier League.

