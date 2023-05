Inter-Milan dove vederla: Sky, Mediaset, TV8 o Amazon Prime Video? Tv-streaming news e formazioni

Inter-Milan dove vederla, tv e streaming

Il ritorno della semifinale di Champions Inter-Milan svela il nome della prima squadra che prenderà il biglietto per la finale di Istanbul del 10 giugno (l'altra sarà la vincente del doppio confronto Manchester City-Real Madrid, 1-1 al Bernabeu). I nerazzurri hanno vinto 2-0 la partita d'andata (Dzeko-Mkhitaryan hanno affondato il Diavolo, qui le pagelle) ipotecando la qualificazione e sono in grande forma (4-2 al Sassuolo in campionato, zona Champions quasi blindata). Il Milan è reduce dalla brutta sconfitta con lo Spezia, vive un momento difficile ed è quinti in campionato con la qualificazione alla prossima Champions in bilico. Si va verso un record d'incasso, 12 milioni di euro (dopo i 10,7 mln della partita casalinga dei rossoneri). Inter-Milan dove vederla: Canale 5? Sky? Mediaset Infinity? Tv e streaming, guida veloce per seguire il derby di Champions League.

Inter-Milan dove vederla in tv: Canale 5 e Sky Sport

Inter-Milan sarà trasmessa in diretta tv in chiaro martedì 16 maggio dalle ore 21 su Canale 5 e andrà in pay tv sui canali Sky Sport, per la precisione Sky Sport Uno (251 del satellite), Sky Sport Football (203), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251) con la telecronaca di Andrea Marinozzi e Luca Marchegiani.

Inter-Milan dove vederla in streaming

La semifinale di Champions tra Inter e Milan sarà trasmessa in diretta dalle 21 streaming su Sport Mediaset, Mediaset Infinity, SkyGo e Now.

Inter-Milan formazioni

L'Inter dovrebbe proporre nuovamente la coppia Dzeko-Lautaro in attacco, anche se Lukaku è in grande forma (doppietta di Big Rom nel 4-2 al Sassuolo) e pronto a entrare a partita in corso. A centrocampo Calhanoglu dovrebbe essere preferito ancora a Brozovic. Nel Milan, Pioli ha perso Bennacer (infortunio al ginocchio nel derby d'andata e stagione finita), ma spera di recuperare Rafael Leao (assente nel derby d'andata e sabato contro lo Spezia per il problemino muscolare che lo ha fermato dopo dieci minuti del match con la Lazio) al fianco di Giroud.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All. Pioli.