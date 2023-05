Milan-Inter: Dzeko domina, Theo notte d'inferno. Inzaghi-Pioli 2-0. Promossi&Bocciati

MILAN-INTER 0-2 PAGELLE: DZEKO DOMINA. PROMOSSI DEL DERBY DI CHAMPIONS

Dzeko voto 8 - Il gol all'incrocio che manda l'Inter avanti 1-0 dopo sette minuti è un gioiello. Il bosniaco piazza un gancio al mento del Milan dopo sette minuti e l'avversario subito barcolla. Edin domina là davanti per forza fisica, carisma e qualità. Unico neo, il bosniaco nel secondo tempo avrebbe la palla del 3-0, ma la fallisce

Mkhitaryan voto 7,5 - Entra nel cuore della difesa del Milan e la punisce senza pietà (bello il velo di Lautaro voto 6,5, che vale un assist). Poi un'ora di grande attenzione e copertura fino all'ingresso di Brozovic (voto 6,5 la palla tra i piedi del croato è come fosse chiusa dentro a una cassaforte inespugnabile)

Alessandro Bastoni voto 7,5 Mai in sofferenza difensiva, quasi si prende pure la soddisfazione di mandare in gol Dzeko per il potenziale 3-0 dell'Inter (Maignan salva). Sul palo di Tonali devia la palla leggermente e in modo provvidenziale (anche se arbitro e guardalinee non vedono e il Milan non si prende il corner che gli spettava)

Alessandro Bastoni (foto Lapresse)



Barella - Calhanoglu voto 7 Sovrastano il Milan in mezzo al campo. Nell'Inter che domina il primo tempo e controlla nella ripresa c'è la loro corsa, il sacrificio e le giocate che mandano in tilt il Diavolo. Hakan calcia l'angolo dell'1-0 e poi la palla che potrebbe mandare definitivamente ko la sua ex squadra, ma il tiro da fuori si infrange sul palo a Maignan battuto.

Dumfries voto 7 Padrone sulla fascia, vince il duello con Theo Hernandez

Maignan voto 6,5 Incolpevole sui due gol, evita il naufragio con una grande parata su Dezko nel secondo tempo

Thiaw voto 6 Entra nella ripresa per Kjaer e conferma la sensazione di brillantezza che aveva mostrato anche nel secondo tempo contro la Lazio sabato scorso. Ha la colpa di calciare male da buona posizione nel finale di partita

Saelemaekers voto 6 - Tutto sommato il belga è uno dei meno peggio nel nulla del primo tempo milanista: corre, prova a pungere e si fa vedere. Raccogliendo però pochino. Al suo posto entra un Origi (voto 6) col piglio giusto e che regala un paio di accelerazioni interessanti

Tonali voto 6 - Subisce l'Inter nel primo tempo, assiste all'inserimento di Mkhitaryan sul 2-0 dell'Inter. Ha il merito di provare a dare una scossa al Milan sullo 0-2 e, in particolare, in un secondo tempo di speranza e volontà, ma privo di quel gol che avrebbe dato tanto ossigeno al Diavolo in vista del ritorno.

MILAN-INTER 0-2 PAGELLE: KRUNIC-BRAHIM DIAZ AFFONDANO. THEO HERNANDEZ, NOTTE D'INFERNO. BOCCIATI DEL DERBY DI CHAMPIONS

Calabria voto 4 Perde Dzeko sul gol dell'1-0 non riuscendo a contenerlo, la domanda vera però è: perchè lui in marcatura sul bosniaco - a cui rende tanti chili e una quindicina di centimetri - su corner? Sul 2-0 si perde Di Marco (che poi lancerà in rete Mkhitaryan)

Krunic voto 4 - Travolto dal centrocampo nerazzurro, il jolly bosniaco è insufficiente in fase di contenimento e mai incisivo quando deve impostare

Brahim Diaz voto 4 Non riesce mai ad accendere la luce del Milan

Brahim Diaz - Marcelo Brozovic (foto Lapresse)



Theo Hernandez voto 4,5 Perde il confronto con Dumfries e non riesce mai ad accelerare come sa sulla fascia. Notte d'inferno per il terzino francese: l'Inter gli chiude tutti gli sbocchi offensivi e per il Milan, già privo delll'estro di Leao, è buio pesto.

Kjaer-Tomori voto 5 Soffrono e faticano a contenere la coppia Dzeko-Lautaro

Messias voto 5 Mostra di aver buona gamba, ma quando gli capita la palla del possibile 1-2 calcia malissimo

Giroud voto 5 Mai assistito degnamente dai compagni nei 90 minuti: non vede palla.

MILAN-INTER 0-2, PIOLI E INZAGHI: LE PAGELLE DEGLI ALLENATORI

Stefano Pioli voto 5 Il suo Milan viene travolto: l'approccio alla partita della squadra è davvero brutto, dopo mezz'ora va sotto 2-0, subisce a centrocampo e rischia il 3-0. Certo, senza Leao, con Bennacer ko dopo pochi minuti e con poche alternative che possano dare una scossa dalla panchina la vita per il mister rossonero non è semplice

Simone Inzaghi voto 7,5 L'altra faccia del derby è un'Inter che scende in campo con la giusta carica, aggredisce la partita e domina nel primo tempo (controllando nel secondo salvo un paio di episodi isolati) senza soffrire mai. Vincente la scelta di partire con Dezko (anziché Lukaku) davanti al fianco di Lautaro e Calhanoglu in mezzo al campo (con Mkhitaryan e Barella).