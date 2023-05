Dzeko-Mkhitaryan, l'Inter affonda il Milan: finale di Champions a un passo

Dzeko-Mkhitaryan colpiscono il Diavolo, Milan-Inter 0-2

L'Inter si aggiudica la sfida di andata dell'Euroderby di Champions, nominalmente in trasferta, contro il Milan. La squadra di Simone Inzaghi con un avvio fulminante si porta avanti 2-0 in dieci minuti con Dzeko e Mkhitaryan, e poi conduce in porto questa gara di andata a San Siro, sfiorando a più riprese il terzo gol, anche con un rigore prima dato e poi tolto dal Var, limitando le occasioni concesse al Milan, privo di Leao. Tra sei giorni si definirà la finalista di Champions League che affronterà la vincente dell'altra sfida tra Real Madrid e Manchester City.

Milan-Inter 0-2: Dzeko-Mkhitaryan. Rossoneri all'inferno, nerazzurri a un passo dalla finale di Champions League

Tra i rossoneri di Pioli, vista l'assenza di Leao, che sperano di recuperare per martedì, il tecnico sceglie Saelemaekers, con Bennacer e Brahim Diaz a completare la trequarti alle spalle di Giroud. In mezzo al campo Tonali e Krunic, mentre in difesa Kjaer vince il minimo ballottaggio con Kalulu per affiancare Tomori. Calabria e Theo Hernandez sono i due esterni, con Maigna in porta. Dall'altra parte Inzaghi sceglie Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo con Barella. In avanti Dzeko è il partner di Lautaro Martinez. Dumfries e Dimarco i due esterni e la difesa che formata da Darmian, Acerbi e Bastoni, davanti a Onana. Alla prima occasione l'Inter passa: all'8' calcio d'angolo a rientrare di Calhanoglu per Dzeko che ha la meglio nel corpo a corpo con Calabria e impatta benissimo il pallone con un sinistro al volo che finisce alle spalle di Maignan. Il portiere francese non può null poco dopo: all'11 Dimarco scappa sulla sinistra e crossa basso al limite dell'area nella zona di Lautaro Martinez, che fa velo per l'inserimento di Mkhitaryan che a tu per tu con Maignan, non sbaglia incrociando la conclusione per il 2-0.

Il gol di Mkhitaryan che porta l'Inter sul 2-0 contro il Milan (foto Lapresse)



Il Milan accusa il colpo e al 16' rischia ancora di capitolare con Calhanoglu che colpisce di collo esterno a uscire dal limite dell'area mandando la sfera sul palo. Al 17' Pioli perde anche Bennacer e lo sostituisce con Messias. La prima occasione per i rossoneri arriva al 30' con Calabria che prova a sorprendere Onana con un colpo di tacco, che finisce sull'esterno della rete. Al 31' l'arbitro Manzano concede un calcio di rigore all'Inter per un presunto tocco in area di Kjaer su Lautaro ma dopo l'on field review, l'arbitro torna sui suoi passi e reputa non falloso il contatto annullando così il penalty per i nerazzurri. Nella ripresa il Milan riorganizza le idee e prova ad accorciare le distanze. Al 49' ci prova Brahim Diaz ma il sinistro finisce sul fondo. Poco dopo è il turno di Messia che al 51' controlla e cerca anche lui il tiro a giro sul secondo palo, ma calcia male e il pallone si perde sul fondo. Al 53' è però Maignan a salvare il Milan: Dzeko servito in area da bastoni si presenta davanti al portiere francese che gli respinge la conclusione con un intervento prodigioso di piede. La gara è comunque viva e al 63' c'è la migliore occasione per il Milan: Brahim Diaz tocca in area per Giroud che scarica al limite per Tonali, controllo e tiro che termina la sua corsa sulla base del palo. Girandola di sostituzioni da entrambe le parti per immettere forze fresche. Il Milan prova fino alla fine ad accorciare le distanze ma a parte una punizione alta di Theo Hernendez e un sinistro centrale di Pobega, non riesce a produrre di più. Tutto rimandato alla prossima settimana dove i rossoneri dovranno superarsi per conquistare un posto in finale.

MILAN-INTER 0-2 TABELLINO

Gol: 8’Dzeko, 11’ Mkhitaryan.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria( dal 82’ Kalulu), Kjær (dal 59’ Thiaw), Tomori, Theo Hernández; Tonali, Krunić; Díaz (dal 82’ Pobega), Bennacer (dal 18’ Messias), Saelemaekers (dal 59’ origi); Giroud. A disp.: Mirante, Nava; Ballo-Touré, Gabbia; De Ketelaere, Rebić. All. Pioli.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu (dal 78’ Gagliardini), Mkhitaryan (dal 62’ Brozovic), Dimarco (dal 71’ de Vrij); Martínez (dal 78’ Correa), Džeko (dal 70’ Lukaku). A disp.: Cordaz, Handanovič; D'Ambrosio, Zanotti; Asllani, Bellanova, Gosens. All. S. Inzaghi.

Arbitro: Gil Manzano (SPA)

Note: Ammoniti: 45’+1 Krunic, 45’+1 Mkhitaryan, 64’ Tomori. Recupero tempo: 4’ 1T, 4’ 2T.