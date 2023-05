Milan flop, Capello: "Pioli non riesce a trovare contromisure contro l'Inter"

Milan-Inter 0-2, Capello: "Pioli non riesce a trovare le contromisure contro i nerazzurri"

Il Milan affonda contro l'Inter nel derby d'andata di Champions League: Dzeko e Mkhitaryan castigano i rossoneri e avvicinano i nerazzurri alla finale di Istanbul. Il Diavolo subisce per tutto il primo tempo, riuscendo a dare qualche segno di reazione nella ripresa. Ma la sensazione di una superiorità della squadra di Simone Inzaghi nell'arco dei novanta minuti è netta.

E Fabio Capello dagli studi di Sky analizzando la partita spiega: "Pioli non riesce a trovare le contromisure, non è il primo derby giocato così. Il centrocampo non ha mai fatto filtro, i centrocampisti dell'Inter erano sempre liberi e hanno creato il doppio dei problemi".

Shevchenko, 'Milan ha subito l'Inter a livello psicologico, ma si può recuperare'

"Il Milan ha subito l'Inter a livello psicologico. Nel primo tempo non è riuscito a entrare in partita, nel secondo con qualche cambio e con un po' di mentalità giusta è riuscito a fare meglio. Il risultato finale di questa gara premia i nerazzurri, ma secondo me il Diavolo può ancora recuperare nel ritorno", ha spiegato l'ex campione rossonero Andriy Shevchenko, intervenuto ad Amazon Prime dopo la vittoria nell'Euroderby d'andata dell'Inter per 2-0 sul Milan.

Leggi anche