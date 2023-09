Nazionale, Buffon: "Spalletti mi toglie le parole". Donnarumma, quel retroscena su Gigi...

Nazionale, Buffon su Vialli

Gigi Buffon al suo esordio in prima linea come capo-delegazione della Nazionale, ruolo che ha ereditato dal grande e compianto Gianluca Vialli. “Ho un grande ricordo di lui, c’era un rapporto straordinario fuori dal campo e ci scambiavamo spesso delle maglie - racconta l'ex portiere della Juventus - Avevamo una condivisione totale e io non posso pensare di arrivare subito al suo livello. Ognuno di noi ha un passato e un percorso e non penso di replicare Vialli. Sarebbe sbagliato e non ne sarei all’altezza”. Sui suoi eredi in maglia azzurra analizza: “Il serbatoio è cresciuto tanto. Ce ne sono 5-6 di grande livello, ovviamente con Donnarumma che è ormai consacrato. Vicario in Premier crescerà (l'ex portiere dell'Empoli in estate è passato al Tottenham, ndr), Meret ha vinto lo Scudetto, Provedel sta facendo cose importanti, poi ci sono anche Falcone e Di Gregorio. Siamo messi bene”.

Buffon su Spalletti: Mi toglie le parole. Ha una completezza di ragionamenti impressionante"

E poi c’è il nuovo ct, Luciano Spalletti, che ha già conquistato Gigi Buffon: “Mi toglie le parole, io dovrei intervenire ogni tanto quando ci sono dei vuoti, ma lui ha una completezza di ragionamenti impressionante e non c’è mai da aggiungere altro. Con un ct così penso dovrò dire poco”.

Donnarumma e il mito Buffon: "Quando facevo il raccattapalle..."

Se Buffon è conquistato da Spalletti, Donnarumma ha lo stesso sentimento per Gigi: "E' sempre la stessa persona, è qui con grande entusiasmo, aiuta tutti. Già solo la sua presenza ti dà una forza differente. L'obiettivo di battere il suo record di presenze me lo sono posto. Da lui ho imparato tutto. Dalla tecnica allo stare in porta, passando per la tranquillità che aveva. Una cosa importante per un portiere è il non farsi sovraccaricare dalle emozioni e da lui ho imparato tutto, su questo è stato il numero uno".

Il portiere del Psg rivela un piccolo retroscena: "Anche quando ero nel settore giovanile del Milan e facevo il raccattapalle mi mettevo sempre dietro la sua porta quando era in campo, da lui c'è stato solo da imparare".

D'altra parte Buffon è un mito per Gigio da sempre. L'ex numero uno rossonero sin da quando era un 16enne all'esordio con la Nazionale Under 21 raccontò: "Il mio idolo è Buffon, il mio sogno è diventare titolare nella nazionale maggiore e seguire le sue orme. Tutti vorrebbero fare una carriera come la sua". E nel 2016 dopo le prime convocazioni nella nazionale maggiore: "Con Buffon ho un bellissimo rapporto, in queste prime convocazioni mi ha dato tanto e seguo ogni suo movimento in allenamento perché voglio imparare tutto da lui". E oggi da titolare degli azzurri Donnarumma ha Gigi al suo fianco.

Crozza imita Mancini ct dell'Arabia Saudita

Fratelli Di Crozza sta per tornare con la nuova stagione (dal 22 settembre) sul Nove e intanto Maurizio Crozza 'scalda i motori' con l'imitazione dell'ex ct azzurro Roberto Mancini da qualche giorno diventato nuovo commissario tecnico dell'Arabia Saudita.