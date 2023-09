Italia di Spalletti già non può sbagliare: Euro 2024 qualificazione a rischio

Italia, Spalletti contro Macedonia del Nord e Ucraina sulla strada per Euro 2024

Inizia l'era Spalletti in nazionale. Roberto Mancini è ormai un ricordo tra gioie (vittoria a Euro 2020 in finale a Wembley con l'Inghilterra) e delusioni cocenti (mancata qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar), con l'ex ct che ha già iniziato il suo lavoro alla guida dell'Arabia Saudita.

L'Italia allenata dal mister - che ha portato il Napoli a uno spettacolare scudetto - ha già un battesimo di fuoco. Non c'è tempo per esperimenti, perchè nei prossimi due match sono vietati passi falsi sulla strada dei prossimi campionati Europei di calcio 2024 (in Germania dal 14 giugno al 14 luglio, finale all'Olympiastadion di Berlino): sabato 9 settembre a Skopje (ore 20,45) si gioca sul campo della Macedonia del Nord, quindi martedì 12 arriva l'Ucraina a San Siro. Servirebbero 6 punti per dare un segnale forte nel girone - dove passano le prime due - così da evitare che poi la situazione possa complicarsi.



La sconfitta per 1-2 subita in casa (allo stadio Maradona di Napoli) con l'Inghilterra (gol di Rice e Kane, poi accorciò Retegui) infatti è un peso da cancellare al più presto. Se la Nazionale dei 3 Leoni ha praticamente opzionato la qualificazione (prima con 12 punti in 4 partite), gli azzurri, che hanno 3 punti in due partite giocate (grazie alla vittoria 2-0 a Malta), dovranno lottare con l'Ucraina (6 punti, ma in 3 match) in un girone che vede poi la Macedonia del Nord a quota 3 (in 3 sfide disputate) e Malta (a quota zero).

L'obiettivo qualificazione a Euro 2024 è ovviamente ampiamente alla portata dell'Italia di Spalletti e la speranza di tutti è che le due partite in programma indirizzino il destino di questo gruppo, in vista delle sfide con Malta (14 ottobre) e sul campo degli inglesi (il 17) che precederanno quelle finali di novembre (Italia-Macedonia il 17 e Ucraina-Italia il 20).

Euro 2024, Italia: qualificazione con il girone o 'appello' ai playoff

E se l'Italia dovesse arrivare terza nel gruppo C? Ci sarebbero ancora gli 'esami di riparazione' dei playoff (cui è già certa di accedere in virtù della final-4 conquistata nell'ultima Nation League). Ma, visti i precedenti dei Mondiali 2018 (eliminazione con la Svezia) e di quelli 2022 (sconfitta 0-1 con la Macedonia del Nord, poi a sua volta eliminata nella 'finale' dal Portogallo), la speranza di tutti è che la qualificazione arrivi prima...

Italia, Immobile capitano azzurro. Donnarumma vice

L'Italia di Luciano Spalletti parte con Immobile capitano azzurro. L'attaccante della Lazio, con 56 presenze in nazionale, è l'uomo designato, con Gigio Donnarumma (a quota 54 match disputati) vice e che dunque prenderà la fascia se e quando non dovesse essere in campo Ciro. Il bomber napoletano è in bsllottaggio con Giacomo Raspadori per la maglia da centravanti itolare sabato con la Macedonia del Nord (mentre Retegui sembra destinato a partire in panchina).