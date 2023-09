Caso Rubiales, licenziato ct Spagna femminile. "Chiediamo scusa al mondo"

Spagna, licenziato ct nazionale femminile Vilda

L'allenatore della nazionale femminile spagnola, Jorge Vilda, è stato licenziato dalla Federazione. In un comunicato stampa, la RFEF ha dichiarato di "separarsi da Jorge Vilda in qualità di direttore sportivo e allenatore della nazionale femminile", comunicato nel quale il licenziamento viene descritto come "una delle prime misure di ristrutturazione" adottate dagli organi calcistici spagnoli, precipitati nel caos a causa del bacio forzato del presidente Luis Rubiales alla giocatrice Jennifer Hermoso dopo il trionfo della Spagna ai Mondiali di agosto.

Vilda aveva preso le difese del presidente, ed è stato esonerato (aveva un altro anno di contratto).

Federazione spagnola chiede scusa per bacio Rubiales

La Federcalcio spagnola ha "chiesto scusa" "al mondo del calcio e a tutta la società" per il comportamento "inaccettabile" del suo presidente Luis Rubiales, sospeso dalla Fifa dopo avere impresso un bacio sulla bocca della giocatrice della squadra nazionale Jenni Hermoso.

In una lettera firmata dal suo presidente ad interim, Pedro Rocha, la Federcalcio spagnola "chiede nel modo più sincero perdono al football mondiale nella sua interezza per il comportamento totalmente inaccettabile del suo più alto rappresentante istituzionale in occasione della finale" della Coppa del Mondo femminile, il 20 agosto scorso a Sydney. Si tratta di un comportamento che "non corrisponde per nulla ai valori dell'intera società spagnola, delle sue istituzioni, dei suoi rappresentanti, dei suoi atleti e dei dirigenti dello sport spagnolo" si legge ancora nel testo. "I danni causati al calcio spagnolo, allo sport spagnolo, alla società spagnola e a tutti i valori del football e dello sport" dal comportamento di Luis Rubiales "sono stati enormi", deplora la Federazione.

Spagna, Montse Tomé nuovo ct della nazionale femminile

La Federcalcio spagnola ha nominato il nuovo ct della Nazionale femminile dopo l'esonero di Jorge Villa dopo il Caso Rubiales. Sarà Montse Tomé a guidare la nazionale di calcio femminile fresca di titolo di campione del mondo. L'asturiana, 41 anni, è la prima donna a ricoprire un incarico che fino ad oggi è stato nelle mani di uomini in 42 anni di storia (ufficiale) in Spagna. Montse ha diretto, in diverse fasi, le squadre Under 15, Under 17 e Under 23, oltre ad essere assistente tecnico della Nazionale iberica.