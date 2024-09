Nazionale Italiana Artisti Tv contro Selezione del Cuore: la partita benefica sabato 14 settembre

Sabato 14 settembre allo stadio comunale Gianni Brera di Pero (Mi) la Nazionale Italiana Artisti Tv sfiderà “Selezione del Cuore” per celebrare i 10 anni dell’Associazione In Campo con il Cuore.

Grande giornata di Sport, Spettacolo e Solidarietà con il Patrocinio di Regione Lombardia, del Comune di Pero, del CONI Lombardia, LND Lombardia e ASI Lombardia, per festeggiare i primi 10 anni dell’ASD "In campo con il Cuore” che saranno celebrati con una ricca giornata di calcio, spettacolo e solidarietà. Al mattino dalle ore 09 alle ore 13 sul campo dello stadio Gianni Brera saranno formati per la prima volta, grazie alla Croce d’Oro di Buccinasco, circa 50 persone tra Calciatrici, Calciatori e Dirigenti che seguiranno il corso BLSD per l’apprendimento delle manovre di rianimazione cardio polmonare e per l’uso del Defibrillatore.





Un mass training che manifesta Tutta la sensibilità del calcio non professionistico e dello sport verso temi importanti come l’arresto cardiaco. Al pomeriggio - dalle ore 18.00 - inizierà la festa con la sfilata e la presentazione delle squadre del Club Milano (serie D) e del G.S. Pero per la stagione 2024/2025. A chiusura delle sfilate - h 19.00 – i saluti delle Istituzionali che apriranno poi lo scenario per la partita benefica dei 10 anni INSIEME DA CAMPIONI che vedrà la mista della Nazionale Artisti Tv VS la "Selezione del Cuore” composta dai calciatori e calciatrici delle due Società calcistiche.

Madrina dell’Evento sarà Chiara Squaglia, l’inviata speciale di Striscia la Notizia e uno special guest come C.T. della selezione del Cuore. L’incasso della partita servirà ad acquistare dei defibrillatori salvavita da donare sul territorio.

Il costo del biglietto è di 4 euro. I biglietti saranno disponibili da mercoledì 11 settembre, su Ticket Master Italia

Possibilità di acquistarli anche in loco presso il centro sportivo di Pero. “In Campo con il Cuore”, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio Comunale di Milano, dal 2014 si prodiga per diffondere, tramite lo sport, l’importanza della conoscenza delle manovre di cardio rianimazione e la diffusione del DAE – defibrillatore come strumento salvavita.

Ad oggi sono stati donati oltre 40 defibrillatori sul territorio lombardo con la campagna di sensibilizzazione #SALVAREUNAVITASIPUÓ.

La Nazionale Italiana Artisti Tv è una squadra di calcio nata nel 1987 che da oltre 37 anni organizza e partecipa ad eventi sportivi socio solidali a scopo benefico coinvolgendo personaggi dello Sport e dello Spettacolo Dal 1987 ha raccolto per beneficenza oltre 6 milioni di euro, con eventi in Italia e all’estero