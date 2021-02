Nedved-Paratici vs Calvarese di Napoli-Juventus: la decisione del Giudice Sportivo

Paratici-Nedved, nessuna sazione del Giudice Sportivo

Nessuna sanzione o squalifica del Giudice Sportivo a Fabio Paratici e Pavel Nedved per le proteste dalla tribuna di Napoli nel corso del match perso 1-0 dalla Juventus. Non essendoci state riprese ufficiali sarebbe stato necessario verificarne autenticità e veridicità per poter usare il video come prova.

Nedved-Paratici contro Calvarese di Napoli-Juventus. Video

Pavel Nedved e Fabio Paratici protestano dalle tribune dello stadio Diego Armando Maradona contro il quarto uomo di Napoli-Juventus, Gianpaolo Calvarese. I due dirigenti della Juventus chiedono la seconda ammonizione del terzino azzurro Giovanni Di Lorenzo che l'arbitro Doveri ha ritenuto non da cartellino giallo. "Vergognati Calvarese!"... "Basta c...!". Il video è diventato virale sul web a pochi giorni da un altro scontro che ha fatto discutere i tifosi sui social, ossia quello tra Antonio Conte e Andrea Agnelli nella notte della semifinale di Coppa Italia che ha visto la Juventus passare in finale (affronterà l'Atalanta di Gasperini) dopo aver eliminato l'Inter. La direzione di Napoli-Juventus non è piaciuta ai bianconeri, come ha detto Andrea Pirlo a fine match. "Se finita la partita ho chiesto spiegazioni a Doveri? Gli ho solo chiesto perché non ha ammonito il portiere che durante la partita continuava a perdere tempo, solo questo - prosegue Pirlo -. Il rigore è dubbio perché altrimenti non ci potrebbe essere nessun contatto in area: se uno allarga le mani con la palla in mano al portiere, ogni contatto sarebbe rigore in tutti i campi. Se fosse successo a noi ci sarebbero stati molti più casini, molte più polemiche, non so se ci sarebbe stato dato questo tipo di rigore. Però andiamo avanti, siamo contenti della prestazione, adesso avremo una partita importante mercoledì, quindi adesso ci concentriamo su quella"

