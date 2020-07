Netflix, in arrivo una docu-serie sul Monza di Berlusconi

Il sogno del Monza in A -secondo Galliani- e il fresco ritorno in B del club brianzolo rilevato appena due anni fa da Berlusconi, già patron del Milan che vinceva tutto: tanto basta a Netflix per studiare una docu-serie tv sulla squadra delle Cenerentole che forse diventeranno principesse. L'ndiscrezione è di Tuttosport, che rileva come al momento il progetto sia ancora ipotetico, ma potrebbe prendere consistenza nei prossimi mesi con la partenza del campionato di Serie B.