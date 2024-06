Nico Williams bomba: Juventus sul fenomeno della Spagna. La clausola rescissoria e i retroscena

E' Nico Williams-mania anche la Juventus sul talento della Spagna (16 presenze 2 gol e 6 assist sin qui per lui) che ha fatto impazzire la difesa dell'Italia nel secondo match di Euro 2024. La Vecchia Signora lancia la sfida Barcellona e Psg. Secondo quanto riporta la Stampa, la Juve segue da almeno due stagioni il classe 2002 nato a Pamplona da genitori ghanesi (è fratello minore di Iñaki Williams attaccante e bandiera del Bilbao).

Ora però la partita si fa dura, perché su Nico si stanno posando gli occhi di mezza Europa. Il baby prodigio del calcio iberico, Lamine Yamal ha dichiarato apertamente che di giocare con Nico anche nel Barcellona oltreché nella Spagna. Ma Luis Enrique (con cui ha esordito giovanissimo in Nazionale) lo ha inserito il suo nome tra gli obiettivi da centrare per impostare il suo Psg che inizia l'era post-Mbappé.

Con i baschi sin qui Nico Williams ha vinto la Coppa del Re collezionando 122 presenze, segnando 20 goal e mettendo a segno 26 assist (8 gol e 19 assist in questa stagione d'oro). Ha una clausola rescissoria di 55 milioni di euro e uno stipendio di 10 lordi l’anno. Difficile pensare che possa sbarcare in serie A.

Nico Williams, le caratteristiche tecniche del nuovo gioiello della Spagna

Nico Williams è un'ala sinistra tecnicamente molto forte: veloce, esplosivo e molto resistente. Quando punta l'uomo in uno contro uno è difficile da arginare, ed è anche uomo assist grazie ai suoi passaggi precisi, alla capacità nei fraseggi e alla sua propensione al cross

Nico Williams dopo Spagna-Italia: "Un dominio, la mia miglior partita"

Il talento classe 2002 ha commentato la sua prestazione da Mvp ai canali ufficiali Uefa: "Le cose hanno funzionato molto bene stasera e i miei compagni mi hanno aiutato moltissimo. Gli uno contro uno sono il mio forte. Quando superi il terzino per la prima volta, tutto diventa più facile. I miei compagni mi hanno applaudito nello spogliatoio e vorrei ringraziarli per avermi aiutato con le loro capacità. Ho ricevuto un messaggio da mio fratello subito dopo il match, spero che la mia famiglia si diverta tanto quanto me quando gioco. Sapevamo che sarebbe stata una partita molto difficile e sapevamo anche quello che dovevamo fare per vincerla. Abbiamo dominato su tutta la linea, l'Italia è un'ottima squadra ma abbiamo giocato molto bene e meritavamo di vincere. Personalmente ho sempre sognato di essere coinvolto a un livello come questo, penso che sia stata la mia prestazione più completa con la Spagna e mi auguro di poter aiutare la squadra il più possibile".