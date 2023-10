Nicola Pietrangeli ricoverato al Gemelli di Roma: ecco cosa è successo

Nicola Pietrangeli in ospedale: ecco come sta l'ex campione di tennis

Il leggendario tennista italiano Nicola Pietrangeli è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma a causa di un malore che lo ha colpito mentre si trovava a casa. I sintomi iniziali includevano giramenti di testa, che si sospetta siano stati causati dalla pressione alta. Pietrangeli, che ha festeggiato il suo 90° compleanno l'11 settembre scorso, è stato tenuto in osservazione durante la notte, ma i primi controlli hanno rassicurato l'ex campione sulle sue condizioni generali, aprendo la possibilità di un'uscita già in giornata.

La notizia del suo ricovero ha sorpreso molti, ma sembra che il grande campione stia affrontando la situazione con la stessa determinazione che lo ha caratterizzato in campo per così tanti anni. Inoltre, nonostante le sue condizioni attuali, nei giorni scorsi Pietrangeli aveva trovato il tempo per rivolgere un complimento al giovane tennista italiano Jannik Siner, che ha recentemente raggiunto il quarto posto nel ranking ATP, eguagliando il grande Adriano Panatta. Pietrangeli ha detto in un'intervista a Repubblica: "Bravo ragazzo, ma per superare anche me non gli basteranno due vite".