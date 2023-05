Olimpia Milano batte Sassari: prima in regular season. Ora playoff con Pesaro

Olimpia Milano, Napier-Voigtmann stendono la Dinamo Sassari

L'Olimpia Milano batte la Dinamo Sassari (79-67) nell'ultima giornata della stagione regolare e chiude al primo posto in classifica. La sfida del Forum vede protagonista la coppia Napier (19 punti con 4/8 da 3 punti: suoi i canestri pesanti che spaccano la partita nel terzo quarto quando i padroni di casa prendono in mano il match) - Voigtmann (16 punti con 5/6 da 2 e 7 rimbalzi), ma ottima è anche la prestazione di Paul Biligha (8 punti con una stoppata che infiamma il pubblico e tanta energia sul parquet a rimbalzo, in difesa e in attacco).

“Faccio i complimenti a Piero Bucchi per le 750 partite in Serie A, è stata una gara da playoff per intensità, contro una squadra molto buona che nel girone di ritorno ha fatto meglio di tutti. Noi siamo partiti male perché ho scelto di cambiare il quintetto per capire se avrei ottenuto determinate risposte. Questo ci ha un po’ confuso, di qui le palle perse e i nove punti del primo quarto. Mi assumo io la responsabilità di questa scelta. Credo che gli spazi che ci creano Voigtmann e Ricci giocando da 4 siano una cosa per noi fondamentale", le parole di Ettore Messina in sala stampa.

Olimpia Milano, Ettore Messina ai tifosi: "Shields va incoraggiato"

L'allenatore della squadra campione d'Italia manda un messaggio ai tifosi: "Devo anche dire, ringraziando il pubblico per come ha sostenuto la squadra tutto l’anno e anche stasera, che Shavon Shields va incoraggiato anche quando commette qualche errore o rinuncia ad un tiro, perché le nostre possibilità di vincere lo scudetto si riducono notevolmente se Shields, il miglior giocatore degli ultimi playoff, non gioca sui suoi livelli". Cosa manca a Shavon Shields? “In difesa è molto vicino al giocatore che è, marca sempre il giocatore più pericoloso e anche oggi ha contenuto Dowe che veniva da una lunga serie di eccellenti prestazioni. Penso gli serva una buona partita, nient’altro. Lo tengo in campo anche più del necessario, ma lo faccio proprio per dargli modo di recuperare al meglio. Fisicamente c’è. Ora abbiamo un’altra settimana, poi una serie nella quale speriamo di fare bene. Per ora pensiamo solo a quella, altrimenti rischiamo di fare come i Milwaukee Bucks. Un loro giocatore ha ammesso che stavano pensando a come vincere il titolo e invece sono finito fuori subito”.

Ora playoff e il coach di Milano sottolinea: "Noi abbiamo conquistato il vantaggio del fattore campo nei playoff. E’ un vantaggio relativo visto come sono andate le cose negli ultimi anni, ma proprio per questo serve una grande coesione tra la squadra e il nostro pubblico, lo stesso che ci ha aiutato tante volte in questa stagione”.

Sulla scelta degli stranieri nei playoff: “Si tratta di decidere se vogliamo fisicità o trattamento di palla. Dobbiamo capire se possiamo permetterci contro determinate squadre di andare in campo con tre piccoli. Lo scorso anno avevamo Chacho Rodriguez e poi grande fisicità negli esterni. In linea di principio, nei playoff serve fisicità, serve tiro da fuori, serve tirare senza esitare con la mano ferma e servono i rimbalzi”.

Sulle condizioni della squadra: “Mi sembra che stia bene, abbiamo giocato buone partite, anche oggi dopo il primo quarto ci siamo sbloccati bene. Paul Biligha ha dimostrato di poter essere molto utile, lo stesso Baldasso. Penso ci possano dare una mano nei playoff”.

Olimpia Milano-Dinamo Sassari tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 79-67 (9-18; 32-34; 55-48)

OLIMPIA MILANO: Napier 19, Shields 11, Datome, Melli, Hines, Voigtmann 16, Ricci 5, Tonut 2, Baron 10, Biligha 8, Hall 5, Baldasso 3. All. Messina

DINAMO SASSARI: Dowe 7, Kruslin 13, Jones 6, Bendzius 10, Stephens 13, Robinson 11, Devecchi,, Treier, Gentile, Diop 7, Raspino ne, Chessa ne. All. Bucchi

Note: tiri da 2: MI 13/27, SS 16/37; tiri da 3: MI 12/28, SS 7/23; tiri liberi: MI 17/22, SS 14/17; rimbalzi: MI 38 (Melli 7), SS 30 (Stephens 5); assist: MI 13 (Melli 3), SS 14 (Robinson 4)

Olimpia Milano contro Pesaro ai playoff

L'Olimpia Milano tornerà in campo al Forum contro Pesaro il 13 maggio (ore 18) e il 15 maggio (ore 20,30). Poi gara 3 si giocherà a Pesaro mercoledì 17. Si gioca al meglio delle 5 gare. Nella stessa parte del tabellone dei campioni d'Italia ci sono Venezia (quarta in regular season) e Sassari (quinta). Sull'altro fronte Virtus Bologna (2) vs Brindisi (7) e Tortona (3) vs Trento (6).