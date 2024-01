Olimpia Milano batte Tortona in volata. Ettore Messina: "Ci hanno guidato Melli-Hall"

“E’ stata una partita difficile, obiettivamente alcuni di noi hanno pagato un po’ la stanchezza. Nicolò Melli ci ha guidato per tutta la partita, ha disputata una prova eccezionale, e lo stesso ha fatto Devon Hall prendendosi le responsabilità più pesanti nei momenti cruciali della gara", spiega Ettore Messina dopo la vittoria dell'Olimpia Milano contro Derthona per 83-82. "Abbiamo avuto momento anche buoni, ma poi rovinati da palle perse o altri passaggi meno buoni. Ovviamente sul più otto avremmo dovuto fare meglio".

A due minuti dalla fine infatti i campioni d'Italia vanno a +8 e sembrano aver chiuso il match, poi un break degli ospiti, con tripla di Ross che ribalta tutto sull'81-82. Un canestro di Devon Hall (14 punti e decisivo nei momenti importanti del match) riporta davanti i padroni di casa. Ottima difesa dei milanesi sul possesso successivo. Shabazz Napier si prende il fallo tattico di Candi: dopo aver sbagliato il primo tiro libero, fallisce volontariamente il secondo perché a due secondi dalla fine, Tortona è senza timeout e non ha tempo di ribaltare l'azione.

Olimpia Milano, super Melli. E torna Simmenthal

Nicolò Melli super con 23 punti (9/10 da 2 e 8 rimbalzi). L'Olimpia Milano festeggia la vittoria e lo storico marchio Simmenthal che tornerà sulle divise della squadra: sarà jersey sponsor della squadra a partire dalla seconda metà della stagione sportiva 2023/2024 della Serie A.

Olimpia Milano, Ettore Messina: "Incoraggiante la prestazione di Guglielmo Caruso"

"E’ stata molto incoraggiante la prestazione di Guglielmo Caruso (8 punti nei nove minuti giocati nel primo tempo, ndr), perché può ampliare la nostra rotazione - sottolinea Ettore Messina - Nel primo tempo è stato molto valido, poi in una gara equilibrata nella ripresa non me la sono sentita di rimetterlo in campo, ho preferito affidarmi ai veterani incluso Ricci. Ma se gioca così per noi diventerà molto importante".

Olimpia Milano, Shields vicino al rientro

Sul fronte infortunati "il più vicino al rientro potrebbe essere Shavon Shields. Se non ci sono svolte negative, potrebbe essere disponibile per fare dieci minuti a Valencia o domenica prossima. Per gli altri si vedrà nelle prossime settimane”.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BERTRAM TORTONA 83-82 (20-18; 42-35; 58-56)

OLIMPIA MILANO: Poyhtress, Bortolani 9, Tonut 4, Melli 23, Napier 14, Kamagate ne, Ricci 2, Flaccadori 2, Hall 14, Caruso 8, Hines 2, Voigtmann 5. All. Messina

TORTONA: Zerini 3, Noua 3, Ross 17, Baldi ne, Candi 11, Errica ne, Strauins 11, Baldasso 4, Severini, Obasohan, Weems 10, Thomas 23. All. De Raffaele

Note: tiri da 2: MI 26/42, TRT 16/33; tiri da 3: MI 5/14, TRT 12/29; tiri liberi: MI 16/20, TRT 14/17;

rimbalzi: MI 35 (Melli 8), TRT 23 (Baldasso 4); assist: MI 19 (Napier 9), TRT 19 (Ross 5)

Olimpia Milano prossime gare

Venerdì 19 gennaio la squadra di Ettore Messina sarà in campo a Valencia in una sfida cruciale nella corsa ai play-in di Eurolega (gli spagnoli sono undicesimi con 10 vittorie, Milano segue con 9 successi), poi domenica trasferta Pesaro (ore 18,30). Il 26 gennaio si torna al Forum per Olimpia Milano-Barcellona (ore 20,30)