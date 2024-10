Olimpia Milano doma al fotofinish Brescia. Dimitrijevic ispirato, Shields la chiude

Olimpia Milano-Brescia 88-85, Ettore Messina: "Alternato momenti belli a errori"

“E’ stata una partita in cui abbiamo alternato momenti belli ad errori. Abbiamo segnato tanto contro la difesa schierata, abbiamo avuto la coesione necessaria per vincere, abbiamo commesso qualche errore, di comunicazione in difesa dove naturalmente abbiamo perso alcuni giocatori con una forte predisposizione difensiva. Poi ci sono stati tanti falli commessi sul tiro, altri commessi in situazione di bonus. Sono tutti errori che dobbiamo limare, un passo alla volta, per arrivare dove vogliamo arrivare", le parole di Ettore Messina dopo la vittoria per 88-85 dell'Olimpia Milano al Forum nel derby contro Brescia.

Olimpia Milano: Dimitrijevic ispirato, Shields la chiude. Segnali da Brooks, McCormack e Diop

Un successo al fotofinish con i padroni di casa che nel secondo tempo sono arrivati anche a +12, ma la squadra di Peppe Poeta non si è mai arresa. A 35'' dalla fine, trascinata da Della Valle (19 punti) e Ndour (15 punti e 5 rimbalzi), arriva a -1 con palla in mano, ma la difesa di Milano tiene bene su Ivanovic (16 punti e 6 assist per lui) e poi Shields - 15 punti nel match - la chiude (rimbalzo, fallo subiti e due liberi a segno). Tra i campioni d'Italia spicca un Nenad Dimitrijevic ispirato (15 punti e 6 assist). Bene Zach LeDay (13 punti), fiammate da Armoni Brooks (12) e sempre buono il piglio difensivo di Pippo Ricci. Sotto canestro ottimi segnali da McCormack (11 punti e 7 rimbalzi) e nel secondo tempo da Diop (quando rientra in campo con 3 falli, ma riparte subito con attenzione e giocate interessanti).

"Non avere un giocatore come Leandro Bolmaro, che ha taglia e atletismo, e ti consente di cambiare di più in difesa, non è da sottovalutare, come il fatto che avevamo speso tanto appena venerdì sera. Lo stesso Nebo, dei nostri tre centri, è quello con maggiore esperienza, ma McCormack e Diop in coppia hanno avuto numeri da centro importante, contro Bilan. Questo è un dettaglio positivo. Per ora ci sta dando tanto come collante Pippo Ricci. Alla fine è stato importante non disunirci mai. Insisto che con qualche errore eliminabile in breve in meno saremmo arrivati alla fine con un vantaggio più rilevante, perché ad esempio la difesa sul pick and roll è stata buona e così quella su Bilan in post basso, senza raddoppi”, l'analisi di Ettore Messina.

Su Peppe Poeta che ha ritrovato da avversario sulla panchina di Brescia. “Gli siamo molto legati, ci ha dato molto nei due scudetti vinti con lui e siamo contenti che si senta così a suo agio in queste vesti. La squadra mi sembra cambiata ma ha duttilità, può alzare e abbassare l’assetto in ogni momento. Oltre a Della Valle e Bilan ha un playmaker come Ivanovic che dà grande ritmo alla squadra, sono atletici. Sono sicuramente candidabili ai playoff ma anche di più”.

Olimpia Milano prossime partite

L'Olimpia Milano torna in campo in terra di Grecia conto l'Olympiakos martedì sera (20,15) in Eurolega prima dell'impegno casalingo al Forum contro lo Zalgiris Kaunas giovedì (ore 20,30)