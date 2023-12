Olimpia Milano domina: Asvel ko. Messina: "Pensiamo al Panathinaikos"

Olimpia Milano, Ettore Messina: "Vittoria con energia, desiderio e tanto altruismo"

“E’ stata una bella vittoria, per noi, siamo molto contenti. Tutti i giocatori che sono andati in campo l’hanno fatto con energia, desiderio e tanto altruismo. Credo che oltre gli assist, 27, che indicano appunto la tanta voglia di passarsi la palla, il dato più importante siano state le 14 palle rubate con la nostra difesa", il commento di Ettore Messina in sala stampa dopo la vittoria dell'Olimpia Milano contro l'Asvel di Gianmarco Pozzecco (applaudito dal pubblico del Forum) per 84-61 in Eurolega (sesta vittoria stagionale).

Olimpia Milano-Asvel, capitan Melli MVp

Una serata che ha visto Nicolò Melli superare i 1.008 di Sergio Rodriguez salendo al quarto posto nella classifica marcatori di società. Al di là del sorpasso al Chacho, il capitano è stato l'MVp della serata: protagonista di una grande prestazione offensiva (17 punti con 4/4 da 2 e 3/4 da 3 in 21' e protagonista nel break che spacca la partita) oltre al solito contributo determinante in fase difensiva. Assist, giocate e punti pesanti (13) da Shavon Shields, ma brilla tutta la squadra: da Voigtmann (11 punti e 5 rimbalzi) a Flaccadori (7 assist e 5 punti), passando per un Davon Hall che conferma il buon momento di forma (ottimo lavoro dietro e un paio di ottime giocate offensive), un Poythress che dà energia sotto canestro (e segna 11 punti), senza dimenticare l'ottimo lavoro difensivo di Tonut (con 5 punti) e il rientro di Billy Baron in Eurolega (dopo quello di domenica in campionato nella vittoria contro Varese).

Ettore Messina (foto Ipa)



Olimpia Milano domina contro l'Asvel. Messina: "Pensiamo al Panathinaikos"

Ettore Messina soddisfatto della prova della sua Olimpia, ma "ma sfortunatamente non c’è tempo per celebrare perché in 48 ore andremo in campo contro una squadra molto forte. Abbiamo solo il tempo di riposare un po’ e prepararci per venerdì sera”. Quando al Forum sarà di scena il Panathinaikos

Il coach della Stella Rossa ha parlato del ritorno di Shabazz Napier: “Mi fa piacere che coach Sfairopoulos sia più informato di me. Io non ho una notizia da dare. Lui ha informazioni diverse dalle mie”, spiega l'allenatore della squadra campione d'Italia.

Olimpia Milano-Asvel Tabellino

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-ASVEL VILLEURBANNE 84-61 (22-21; 46-36; 67-48)

OLIMPIA MILANO: Poyhtress 11, Bortolani 3, Tonut 5, Melli 17, Baron 3, Kamagate 4, Flaccadori 5, Hall 4, Caruso 3, Shields 13, Hines 5, Voigtmann 11. All. Messina

VILLEURBANNE: Scott 6, Lee 10, Kahudi 2, Lauvergne, Luwawu-Cabarrot 10, Jackson 4, De Colo 5, Egbunu 4, Fall 3, Lighty 5, Ndiaye ne, Yaacov ne. All. Pozzecco

Note: tiri da 2: MI 23/35, AV 8/26; tiri da 3: MI 11/27, AV 10/22; tiri liberi MI 5/9, AV 15/24 ; rimbalzi: MI 33 (Shields 5), AV 30 (Egbunu 7); assist: MI 23 (Flaccadori 7), AV 11 (Lighty)

Olimpia Milano prossime gare

Venerdì 22 dicembre alle 20,45 arriva il Panathinaikos al Forum, poi vigilia di Natale casalinga (ore 12) contro Cremona e giovedì 28 dicembre (ore 20,30) al Forum l'Olimpia Milano sfiderà il Baskonia