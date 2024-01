Olimpia Milano, Hall-Bortolani e la difesa: Bayern Monaco ko in Eurolega

“E’ stata una grande serata per tutti noi. Alcuni giocatori hanno obiettivamente faticato in attacco, ma tutti in difesa hanno giocato a livello altissimo contro una squadra ricca di talento. Ci hanno dato tanto Devon Hall, Giordano Bortolani e Pippo Ricci", spiega Ettore Messina in sala stampa dopo la vittoria dell'Olimpia Milano contro il Bayern Monaco per 76-62 al Forum (davanti a 10,573 spettatori). Un successo che permette alla squadra campione d'Italia di raggiungere a quota 8 vittorie proprio i tedeschi (con differenza canestri a favore dell'EA7 Emporio Armani), salire al dodicesimo posto con la zona play-a due vittorie.

"Siamo stati bravi a bilanciare tiri da due e tiri da tre, e questo ha costretto il Bayern ad attaccare la nostra difesa schierata. Carsen Edwards ha segnato la prima tripla a metà del terzo quarto. Per noi era importante limitare lui e Obst, perché se si accendono da fuori diventa complicato - l'analisi del coach dell'Olimpia Milano - Ma diamo credito ai ragazzi perché noi facciamo vedere delle cose al video ma poi serve qualcuno che vada in campo ed esegua".

Su Poythress (autore di un grande primo tempo - 8 punti subito dei 10 totali - e di una partita complessivamente positiva): “Lui e Hines hanno giocato molto bene lo short roll. E Shabazz ha fatto lì le cose migliori, mandandoli a canestro”.

Devon Hall (foto Ipa)



Se Napier fatica al tiro (2/10) trovando 5 punti (con 5 assist e 4 rimbalzi, ma anche 5 palle perse), a illuminare il Forum è la prova di Devon Hall Mvp del match (19 punti segnati, 13 nella ripresa nei momenti decisivi - 6/7 da 2 e 2/3 da 3).

Ma è super anche la prestazione di Giordano Bortolani che segna triple pesanti (12 punti con 3 su 5 da tre), gioca con personalità, fa il play nella ripresa e si prende i cori del Forum: “Se ha voglia di impegnarsi e lavorare può diventare un bel giocatore. Vorrei più cazzimma come dice Peppe Poeta. Chiaramente è un tiratore, questo è il suo DNA, lo vediamo tutti, ma sta anche portando palla e creando per i compagni. Questo lavoro permette ad esempio a Devon Hall di fare il Devon Hall. Qualche volta si perde perché deve fare altre cose. Lo stesso Bortolani, da ragazzo giovane, capita che si perda un po’ dopo un errore. Ma sono davvero contento per lui”.

Ettore Messina sottolinea anche la prova di Diego Flaccadori (8 punti e 3 assist, ndr): "Voglio aggiungere che sta giocando con una continuità davvero pazzesca, permettendoci di giocare anche con due playmaker senza andare sotto fisicamente. Loro hanno aggredito Napier con Bolmaro soprattutto, gli hanno tolto il tiro, ma da quell’aggressione sono usciti alcuni passaggi ben fatti. E’ stata una grande serata. Il pubblico ci ha sostenuto una volta di più. Quindi siamo ancora vivi e ci prepariamo alle prossime”.

Ettore Messina 8foto Ipa)



EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-BAYERN MONACO 76-62 (19-12; 34-27; 50-47)

MILANO: Bortolani 12, Tonut 2, Kamagate, Ricci 6, Caruso, Poythress 10, Melli 3, Napier 5, Flaccadori 8, Hall 19, Hines 6, Voigtmann 5. All. Messina

BAYERN: Edwards 10, Bonga 4, Bolmaro 9, Lucic 7, Ibaka 16, Weiler-Babb 2, Francisco 6, Giffey, Obst 3, Harris ne, Brankovic 2, Booker 3. All. Laso

Note: tiri da 2: MI 20/38, BM 16/34; tiri da 3: MI 10/20, BM 5/23; tiri liberi: MI 6/6, BM 15/19; rimbalzi: MI 30 (Hall 4), BM 33 (Booker 8); assist: MI 16 (Napier 5), BM 12 (Bolmaro 3)

Olimpia Milano calendario

Domenica sfida decisiva in campionato a Trento (ore 17) per la volata alle Final Eight di Coppa Italia (serve una vittoria oppure bisognerà sperare che una tra Scafati e Pistoia perda), poi trittico di partite al Forum: martedì 9 gennaio (ore 20,30) arriva l'Alba Berlino, giovedì 11 (ore 20,30) la Stella Rossa Belgrado e domenica 14 (ore 17) Derthona.