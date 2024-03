Olimpia Milano, Messina: "La difesa del quarto periodo è stata risolutiva"

“E’ stata una vittoria molto importante contro una squadra ostica come abbiamo visto anche stasera, soprattutto tenendo conto che avevamo difficoltà, giocando senza playmaker", l'analisi di Ettore Messina nel dopo partita della vittoria per 86-84 dell'Olimpia Milano contro Napoli (che vale l'aggangio a Venezia al terzo posto in classifica). Un successo col brivido: Pullen sbaglia la tripla della vittoria, la palla arriva a Zubcic che segna, ma il canestro da tre non vale perchè oltre la sirena.

Mirotic top scorer tra i campioni d'Italia (21 punti) e brillano capitan Melli con doppia doppia stellare (19 punti con 7/8 da 2 e 12 rimbalzi), Shavon Shields come sempre uomo faro (18 punti, 8 rimbalzi), Devon Hall decisivo nei momenti caldi del match (11 punti e 7 assist).

Assente Napier (affaticamento muscolare), Lo rientra solo 4 minuti e in una serata d'emergenza nel ruolo di playmaker arriva una prestazione di qualità da Flaccadori (autore anche di 10 punti nei 27 minuti in campo): "Ci ha dato una mano importante e poi i ragazzi si sono aiutati a vicenda facendo le cose giuste. La nostra difesa ha sofferto per lunghi tratti, come se fossimo sempre un passo in ritardo, ma è normale perché venivamo da una settimana molto dura e stavamo giocando un’altra partita molto complicata - prosegue il coach dell'Olimpia Milano - Però nell’ultimo quarto la nostra difesa ha fatto un lavoro davvero importante ed è quello che ci ha consentito di vincere la gara. In attacco siamo andati un po’ a sprazzi, ma date le circostanze imporsi era quello che contava”.

Olimpia Milano, i prossimi impegni in calendario

L'Olimpia Milano giovedì sara a Kaunas contro la Zalgiris in Eurolega in un match importantissimo nella volata per i play-in, poi nel weekend di Pasqua trasferta sul campo della Reggiana e si tornerà al Forum venerdì 5 aprile alle 20,30 l'euro-derby contro la Virtus Bologna.

Olimpia Milano-GeVi Napoli: il tabellino

Olimpia Milano: Lo, Poythress 5, Bortolani 2, Miccoli n.e, Tonut, Melli 19 (12 reb), Flaccadori 10, Hall 11 (7 ast), Caruso n.e, Shields 18 (8 reb), Mirotic 21, Voigtmann. Coach Messina.

GeVi Napoli: Pullen 21, Zubcic 17, Ennis 19 (7 ast), De Nicolao 2, Owens 10, Sokolowski 9, Lever 3, Bamba n.e, Dut Biar 3, Ebeling, Grassi n.e. Coach Milicic.