Olimpia Milano mette il turbo nella ripresa con Chacho-Shields: 2-0 su Sassari

Olimpia Milano vola 2-0 nella serie di semifinale playoff con la Dinamo Sassari

“Nel secondo quarto abbiamo affrettato in attacco e giocato una pessima difesa, dimenticando che Sassari è una squadra che può segnare tanto in un attimo. Ci siamo scavati una buca, ci siamo finiti dentro e siamo stati bravi a tirarci fuori. Nel secondo tempo siamo stati molto consistenti, abbiamo vinti tre periodi su quattro, quindi è una buona vittoria". Ettore Messina analizza il successo dell'Olimpia Milano per 91-82 sulla Dinamo Sassari che porta la serie di semifinale playoff sul 2-0.

Olimpia Milano, Chacho Rodriguez e Shields super nel 2-0 su Sassari

L'Armani Exchange soffre nel secondo quarto, quando gli ospiti piazzano un break che fa male, trascinati da un Logan immarcabile (10 dei 14 punti della sua partita li mette in quella fase caldissima) e chiudono il primo tempo sul 41-49. La ripresa vede la grande reazione dell'Olimpia con un super Chacho Rodriguez che sforna canestri (19 punti con 4/5 da 2 e 3/4 da 3, sino alle tripla nel finale che manda Milano sul +9 e chiude i giochi) e assist pesantissimi (5). Brillano al suo fianco un grande Shavon Shields, anima della rimonta milanese e decisivo nei minuti caldissimi che decicono il match (16 punti con 8/13 da 2) e Davon Hall che oltre ai punti (17) ci mette una grande prestazione difensiva. Buone notizie da Nik Melli (8 punti e 5 rimbalzi in 16') che mostra di crescere in forma e fiducia al secondo match dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per qualche settimana.

"Se non fossimo stati solidi nella ripresa non avremmo vinto, questo è sicuro. Ci sono cose da migliorare, abbiamo perso 12 palloni, che sono tanti se alcuni sono stati smarriti in modo gratuito. E’ stata una buona vittoria, ma al tempo stesso dobbiamo evitare momenti come quelli del secondo periodo", sottolinea Ettore Messina. "Adesso andiamo a Sassari per chiudere la serie, ma sappiamo che non sarà facile. Comunque, ci proveremo".

Olimpia Milano, Ettore Messina record: allenatore più vincente nei playoff

Il sucesso sulla Dinamo Sassari non porta solo Milano avanti 2-0 nella serie, ma segna anche un record per Ettore Messina: è la sua 73° vittoria nella post-season in carriera, superando Simone Pianigiani (72) in testa alla classifica degli allenatori più vincenti nella storia dei playoff. "Ringrazio la squadra, lo staff, la società perché mi hanno regalato il pallone della partita, ma spero che ce ne siano molte altre di vittorie. Il roster? E’ questo, la squadra è questa, e andremo avanti così”.

Il coach di Milano sottolinea anche l'apporto del pubblico accorso al Forum: “Devo dire che è l’aspetto migliore di questo momento. Sia in Gara 1 che stasera è stato molto caloroso, ci ha supportato nel modo migliore anche nei momenti difficili. Era già successo nella serie con l’Efes. Voglio ringraziare i tifosi, perché ci stanno aiutando molto e sono una parte importante di quello che stiamo cercando di fare”.

Ora la serie si sposta a Sassari dove mercoledì 1 giugno alle 20.45 a Sassari è in programma gara 3.

ARMANI EXCHANGE MILANO-BANCO DI SARDEGNA SASSARI 91-82 (22-18, 41-49; 68-69)

Olimpia Milano: Melli 8, Grant, Rodriguez 19, Ricci 3, Biligha 4, Hall 17, Baldasso 6, Shields 16, Alviti ne, Hines 9, Bentil 4, Datome 5. All. Messina

Dinamo Sassari: Pitirra ne, Bilan 17, Logan 14, Robinson 5, Kruslin 10, Gandini ne, Devecchi, Treier, Burnell 5, Bendzius 23, Gentile 4, Diop 4. All. Bucchi

Note. Tiri da 2: MI 24/45, SS 20/40; tiri da 3: MI 8/22, SS 9/26; tiri liberi: MI 19/21, SS 15/18; rimbalzi: MI 39 (Hines 7), SS 35 (Bilan 13); assist: MI 18 (Rodriguez 5), SS 21 (Robinson 8)