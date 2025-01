L'Olimpia Milano travolge l'Alba Berlino. Shields, LeDay e Mirotic da standing ovation

Olimpia Milano travolge l'Alba Berlino. Shields, LeDay e Mirotic da stading ovation

“Come sapete abbiamo il massimo rispetto per l’Alba Berlino. E’ una squadra che gioca con grande energia e sa metterci in difficoltà. Nel primo tempo abbiamo attaccato bene, segnando 47 punti, ma con nove palle perse e otto punti concessi a rimbalzo d’attacco. Nel secondo tempo abbiamo eliminato le palle perse e la difesa è salita in termini di intensità ed efficacia. E’ stato un secondo tempo molto buono, che ora mettiamo da parte e ci prepariamo alla gara di giovedì", l'analisi di coach Ettore Messina dopo la vittoria dell'Olimpia Milano contro l’Alba Berlino per 100-68.

La partita si spacca nel terzo quarto con un parziale di 31-10 che non dà scampo agli ospiti e vale il 12° successo stagionale in Eurolega in 21 giornate. Brillano Zach LeDay con 18 punti (con 6 rimbalzi), Shavon Shields autore di un grande secondo tempo (dove segna 14 dei 16 punti a referto ed è protagonista assoluto nel terzo periodo), con un Nikola Mirotic strepitoso (21 punti con 5 rimbalzi). Bene anche Leandro Bolmaro (11 punti e 8 assist)

Note liete dal campo, meno dall'infermeria per l'Olimpia Milano: "Purtroppo, probabilmente abbiamo perso Flaccadori per infortunio, proprio nel suo momento migliore. Mi spiace molto per lui e per noi. Speriamo di recuperarlo presto così come vorrei recuperare in fretta anche Causeur. Quello di avere problemi di abbondanza è un problema che vorrei gestire. Per ora è chiaro che giochiamo bene e siamo migliorati perché chi è disponibile sa che starà in campo e può giocare più sciolto. Ma giocando molto finisce per esporsi di più agli infortuni ed è un problema che hanno tutte le squadre", le parole di Ettore Messina.

L'Olimpia Milano torna in campo giovedì al Forum per un'altra notte di Eurolega: arriva il Partizan Belgrado (10 vittorie e 11 sconfitte) sempre alle 20,30.

ARMANI MILANO-ALBA BERLINO 100-68 (23-19, 47-43; 78-53)

MILANO: Mannion 3, Bortolani 3, Tonut 2, Bolmaro 11, Brooks 12, LeDay 18, Ricci 4, Flaccadori, Caruso 1, Shields 16, Mirotic 21, Gillespie 9. All. Messina

BERLINO: Procida 9, Spagnolo ne, Wetzell 13, McDowell-White 8, Mattiseck, Schneider 6, Thomas 8, Hermannsson 4, Samar 6, Olinde ne, Rapieque 3, McCormack 11. All. Gonzalez