Olimpia Milano, i playoff iniziano male: ko in casa contro Trento

“Anche se la partita l’ha vinta con l’ultimo tiro di Baldwin, Trento ha meritato di prevalere. Noi li avevamo battuti tre volte su tre quest’anno e abbiamo giocato bene nel primo quarto (chiuso avanti 32-21, ndr). Da quel momento, la nostra difesa è diventata scadente. In attacco, abbiamo giocato una gara poco ordinata e poco disciplinata, ma 84 punti dovrebbero bastare per vincere ma non è successo. Abbiamo perso Gara 1 e dobbiamo rimetterci al lavoro per vincere Gara 2”, le parole di Ettore Messina dopo la sconfitta dell'Olimpia Milano in casa contro Trento nella prima partita della serie (84-85 match deciso da una magia a un secondo dalla fine di Baldwin).

Sulla scelta di utilizzare Billy Baron - al rientro dopo la terza operazione al gomito in pochi mesi e acclamato da un'ovazione del pubblico quando ha rimesso piede sul parquet del Forum dopo 7 minuti di partita - il coach della squadra campione d'Italia spiega: “Siamo convinti, lo eravamo prima e lo siamo adesso, che ci servisse una guardia in più. Loro hanno ruotato due soli lunghi, spesso giocando piccoli. Cooke ha giocato una grande partita, ma credo che Melli e Hines debbano bastare. Ci sono aspettative di qualità di gioco da esprimere. Se non bastano allora il problema è più serio. In attacco, come ho detto, abbiamo giocato una partita poco ordinata e senza abbastanza disciplina accontentandoci del primo tiro da tre disponibile che Trento aveva scelto di concedere”.

Sul nervosismo in campo: “Sì, c’è stato nervosismo, perché durante la partita si sono accorti che stavamo ripetendo gli errori commessi tutto l’anno e che dobbiamo rimediare in fretta. Siamo qui per vincere le partite, non per altro, e dobbiamo fare quello che serve per riuscirci altrimenti sarà dura”, conclude Ettore Messina

Martedì alle 20,30 gara 2 al Forum, poi venerdì 17 la serie si sposterà a Trento.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO-DOLOMITI ENERGIA TRENTO 84-85 (32-21; 43-43; 64-69)

OLIMPIA MILANO: Bortolani ne, Tonut 8, Melli 8, Baron 5, Napier 14, Ricci, Flaccadori, Hall 5, Caruso ne, Shields 27, Mirotic 13, Hines 4. All. Messina

TRENTO: Ellis 6, Hubb 10, Alviti 6, Conti, Forray 10, Cooke 21, Diarra ne, Biligha 7, Mooney 3, Homms 5, Baldwin 17. All. Galbiati

Note: Tiri da 2: MI 18/35, TN 21/32; tiri da 3: MI 7/24, TN 11/29; tiri liberi: MI 27/31, TN 10/12;

rimbalzi: MI 33 (Shields 8), TN 30 (Cooke 8); assist: MI 16 (Tonut 4), TN 23 (Hubb 6