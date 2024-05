Olimpia Milano, Voigtmann parte forte e Melli la chiude: Brescia va ko

"E’ stata una vittoria importante e una vittoria difficile. Abbiamo giocato un buonissimo primo tempo in attacco, anche in una serata difficile per Shields e Mirotic, ma tutti gli altri hanno contribuito e l’approccio di Voigtmann è stato di altissimo livello. Nel secondo tempo, abbiamo costruito vantaggi importanti due o tre volte, poi sbagliando un tiro aperto, o magari a causa qualche transizione difensiva fatta non bene e in generale con la nostra difesa che è calata nel secondo tempo, abbiamo permesso a Brescia di rientrare in partita. Conosciamo il loro valore, sappiamo che dobbiamo fare bene e avere bisogno di tutti per vincere la serie. Cercheremo di fare passi avanti nella seconda partita”, le parole di Ettore Messina in sala stampa dopo la vittoria dell'Olimpia Milano contro Brescia per 95-89 nella prima sfida delle semifinali scudetto.

Primo tempo stratosferico di Johannes Voigtmann che segna 19 dei suoi 21 punti nei venti minuti iniziali (3/5 da 2 e 5/8 da 3 da 3, con 8 rimbalzi e 3 assist nel match). Nicolò Melli è decisivo nei momenti caldi del secondo tempo (13 ounti con canestri pesantissimi, 8 rimbalzi) e complessivamente è buona la prova di squadra con i vari Hines. Tonut, Hall, Flaccadori e Napier che danno tutti il loro contributo al successo che porta i campioni d'Italia sull'1-0 nella serie.

L'Olimpia Milano segna 95 punti in una serata che ne vede mettere a referto solo 7 da Mirotic (limitato dai falli) e Shields (al rientro dopo il problema muscolare): “Abbiamo trovato punti da tanti altri, abbiamo trovato ritmo e secondi tiri. Ovviamente Voigtmann ha segnato canestri importanti, Melli nel secondo tempo ha segnato canestri importantissimi, tutti da Tonut all’inizio a Hall, Flaccadori ci hanno dato punti importanti Napier veniva da un problema all’inguine che forse l’ha fatto giocare un po’ preoccupato, però ha passato la palla bene. Se prima della partita avessi saputo che avrebbero segnato in due sette punti mi sarei molto preoccupato di quello che avremmo fatto in attacco. Spero che certe difficoltà non si ripetano, ma ogni squadra ha bisogno di tutti e di aiutarsi”.

Sulla prova super di Amedeo Della Valle (33 punti): “Partiamo dal presupposto che Della Valle da alcuni anni è con Belinelli uno dei migliori giocatori del campionato, nel suo ruolo. Ci abbiamo provato. Ma magari abbiamo limitato qualcun altro. In campionato avevamo sofferto tantissimo Bilan, oggi Della Valle. Non è che prima scegli chi deve farti 30 punti. Devi leggere la partita. Ma lui in questa fase sta facendo molto bene e cercheremo anche noi di adattarci, facendo magari qualche cambio in più o accoppiandoci diversamente”.

Una semifinale con tanti tiri liberi tirati (62 complessivi, 28 per Milano e 34 per Brescia): “Ci sono anche tanti giocatori bravi ad evidenziare il fallo, altri che sono meno bravi. Non è facile né per chi gioca né per chi arbitra. Alla fine, tutti pensano sempre di essere stati sfavoriti. Devi fare meglio, passare meglio sui blocchi, non saltare sulle finte. Vale per noi, vale per tutti”, conclude Ettore Messina.

Lunedì 27 maggio si torna in campo al Forum per gara 2 alle 20,45.

EA7 Emporio Armani Milano – Germani Brescia 95-89 (34-29, 27-20, 16-21, 18-19)

EA7 Emporio Armani Milano: Tonut 12, Melli 13, Napier 9, Ricci 2, Flaccadori 11, Hall 10, Shields 4, Mirotic 3, Hines 10, Voigtmann 21, Bortolani ne, Caruso ne. Coach: Messina

Germani Brescia: Christon 9, Gabriel 11, Bilan 11, Burnell 0, Massinburg 12, Della Valle 33, Petrucelli 4, Cobbins 6, Cournooh 0, Akele 3, Porto 0, Tanfoglio NE. Coach: Magro

Note: Tiri da 2: MI 52.6% – BR 48.1%; Tiri da 3: MI 35.7% – BR 34.4%; Tiri liberi: MI 89.3% – BR 88.2%; Rimbalzi: MI 44, BR 30; Assist: MI 23, BR 17; Palle perse: MI 8, BR 8.