Olimpiadi Parigi 2024: caos su rete ferroviaria, Snfc "Atti dolosi". E allarme attacchi informatici

Olimpiadi Parigi 2024: caos su rete ferroviaria, Snfc "Atti dolosi"

A poche ore dall'apertura ufficiale dei Giochi Olimpici a Parigi le ferrovie francesi sono nel caos. Tre incendi vicino ai binari, sulle linee Atlantica, Nord ed Est, hanno gravemente perturbato il traffico, bloccando quasi del tutto la stazione di Montparnasse a Parigi. Il gruppo ferroviario Sncf denuncia "atti dolosi" che stanno causano interruzioni della circolazione e notevoli ritardi. "Stiamo deviando alcuni treni sulle linee convenzionali ma dovremo cancellarne un gran numero", ha aggiunto la Sncf in un comunicato stampa, precisando che "questa situazione dovrebbe durare almeno tutto il fine settimana durante le riparazioni"

Olimpiadi Parigi 2024: Attal, 'attacchi informatici? cruciale limitarne l'impatto'

Attacchi informatici durante le Olimpiadi di Parigi che si apriranno domani saranno inevitabili, ma la Francia farà tutto quello che è in suo potere per limitarne gli effetti. Lo ha detto il premier francese Gabriel Attal, visitando oggi il quartier generale dell'Anssi, l'agenzia per la sicurezza informatica francese. "Siamo un obiettivo, ci saranno attacchi informatici - ha affermato - la cosa cruciale è limitarne l'impatto".

