Olimpiadi Parigi, ecco chi sono le tre atlete russe pro guerra ma “traditrici” per Mosca

Olimpiadi, le tre atlete russe pro guerra in gara a Parigi: Kiev infuriata ma per Mosca sono "traditrici". Ecco chi sono

Elena Vesnina, tennista. Diana Shnaide, tennista. E Alena Ivanchenko, ciclista. Sono loro le altlete russe favorevoli alla guerra in Ucraina, che saranno comunque in gara alle Olimpiadi (senza bandiera). Non potranno infatti mostrare i colori della propria nazione, in virtù delle sanzioni che vietano agli atleti russi e bielorussi di rappresentare ufficialmente il proprio Paese. Ma non sono passati inosservati gli apprezzamenti che hanno riservato a post e contenuti che promuovevano l'invasione dell'Ucraina. Il Messaggero ha ricostruito la storia delle atlete e i rapporti Parigi-Mosca.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa russa Tass, anche il presidente della federazione russa di tennis Shamil Tarpischev, che ha attivamente sostenuto la mobilitazione degli atleti del suo Paese per combattere contro l'Ucraina, dovrebbe essere presente ai Giochi. La loro partecipazione ha fatto infuriare funzionari e atleti ucraini, molti dei quali hanno trascorso gli anni della loro formazione preparandosi per la scena sportiva mondiale sotto i pericoli sempre presenti della guerra, allenandosi sotto il suono delle sirene antiaeree e sotto la minaccia di attacchi missilistici. "Abbiamo molti atleti che sono attualmente in prima linea o nella Guardia Nazionale. Alcuni sono persino morti", ha detto Vitalii Dubrova, capo allenatore di judo dell'Ucraina, in un'intervista a Politico.

Elena Vesnina (Fonte immagine: Instagram)





Diana Shnaide





Alena Ivanchenko





Quindici atleti russi si stanno dirigendo a Parigi per competere come «atleti neutrali», poiché il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha impedito a russi e bielorussi di rappresentare i loro Paesi alle Olimpiadi dopo che Mosca ha annunciato i piani di annettere parti dell'Ucraina, contravvenendo al diritto internazionale (la Bielorussia è alleata della Russia).

Il CIO ha affermato che l'invasione di terre «costituisce una violazione della Carta Olimpica perché viola l'integrità territoriale». Mentre il CIO ha istituito un comitato di revisione incaricato di approvare la partecipazione degli atleti, alcuni sembrano essere sfuggiti. Un'indagine condotta dalla Global Rights Compliance con sede nei Paesi Bassi sugli atleti russi e bielorussi ha scoperto che 33 dei 57 atleti russi e bielorussi dichiarati idonei avevano, di fatto, sostenuto la guerra in Ucraina. Tuttavia, non tutti gli atleti dichiarati idonei stanno partecipando ai Giochi. Diversi lottatori e judoka russi che hanno sostenuto la guerra sui social media hanno ricevuto il permesso di partecipare ai giochi, ma in seguito hanno rifiutato. Un vogatore ha detto alla tv russa Match che il Cremlino stava risarcendo i concorrenti che si erano ritirati.

La macchina della propaganda russa ha preso di mira coloro che hanno deciso di partecipare. Irina Viner, presidente della Federazione russa di ginnastica ritmica, ha dichiarato all'agenzia di stampa statale russa RIA Novosti che gli atleti russi neutrali erano dei «traditori». Ha affermato che solo gli atleti «senza casa» competono senza bandiera e inno. Numerosi tennisti russi e bielorussi, tra cui l'ex giocatrice di singolare di alto livello Victoria Azarenka, hanno abbandonato Parigi 2024, adducendo infortuni e impegni fitti di impegni. Tuttavia, sono attesi a competere nel Mubadala Citi DC Open nella capitale degli Stati Uniti, le cui date coincidono con le Olimpiadi.