Olimpiadi Parigi 2024 e drag queen/ "Cerimonia d'apertura? Non era ispirata all'Ultima Cena": diefront del creatore

Olimpiadi Parigi 2024, il creatore della cerimonia d'apertura si difende: "Show ispitato a Dioniso"

"Non era l'Ultima Cena la mia ispirazione. Credo fosse abbastanza chiaro che si trattava di Dioniso che arriva a tavola, è il dio della Festa, del vino e padre di Sequana, la dea legata al fiume". Dopo le polemiche arriva la replica di Thomas Jolly, il creatore della Cerimonia di apertura dei Giochi. In un'intervista a BFm TV, a proposito della sequenza criticata dai vescovi cattolici, destra ed estrema destra, specifica: "L'idea era una grande festa pagana, legata agli dei dell'Olimpo...Olimpo, Olimpo, spirito olimpico...".

Sono poi arrivate poi le scuse dell'organizzazione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. "Se qualcuno si è sentito offeso" per sequenze diffuse nel corso della Cerimonia di apertura, chiediamo "scusa". Anne Descamps, direttrice della Comunicazione di Parigi 2024 ha detto: "Ovviamente, la nostra intenzione non era di mancare di rispetto a un gruppo religioso, qualunque esso sia. Al contrario, la nostra intenzione era mostrare tolleranza e comunione. Se qualcuno è stato offeso, noi ce ne scusiamo".

Lo show era stato criticato in prima battuta dal leader della Lega Matteo Salvini: "Aprire le Olimpiadi insultando miliardi di Cristiani nel mondo e' stato davvero un pessimo inizio, cari francesi. Squallidi". Lo scrive su X il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, postando l'immagine della rappresentazione dell''Ultima cena' - uno dei quadri omaggiati e rivisitati nella cerimonia di apertura dei Giochi - fatta ieri a Parigi, che aveva al centro delle drag queen. L'immagine, nel post di Salvini, è messa a confronto con il dipinto di Leonardo Da Vinci.

Ma non solo Salvini. Anche la Conferenza episcopale di Francia ha condannato le "scene che deridono e scherzano sul cristianesimo" nell'ambito della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici di Parigi, che ha avuto anche, sottolineano, dei "momenti meravigliosi". "La cerimonia di apertura proposta dal Comitato organizzatore ha offerto ieri sera al mondo intero meravigliosi momenti di bellezza, di allegria, ricchi di emozioni e universalmente apprezzati" scrivono i vescovi in un comunicato, aggiungendo però che "purtroppo, deploriamo in modo molto profondo le scene di derisione e di scherno sul cristianesimo".