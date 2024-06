Palladino, Italiano, Tudor e... Non solo Conte-Napoli: valzer delle panchine!

Antonio Conte al Napoli, aspettando Fonseca-Milan e Thiago Motta-Juventus

Non solo Antonio Conte al Napoli. Il valzer della panchine è caldissimo in serie A. Aspettando gli annunci di Fonseca al Milan e Thiago Motta alla Juventus, arrivano altre novità sui mister della prossima serie A.

Bologna, Italiano nuovo allenatore

Il tecnico ha firmato l'accordo col club rossoblù fino al 2026. Vincenzo Italiano è il nuovo allenatore del Bologna. Oggi è arrivata la firma sui contratti e dunque l'ufficialità dell'accordo. Il tecnico, dopo la sua esperienza a Firenze, riparte da Bologna, dove guiderà una squadra pronta a dare battaglia in campionato e in Champions League a tutte le rivali. La nota del club felsineo: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Vincenzo Italiano, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026".

Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina, 'porterò la Viola più in alto possibile'

Ora è ufficiale: Raffaele Palladino è il nuovo allenatore della Fiorentina. L'annuncio è stato dato nel corso della conferenza stampa dei direttori Daniele Pradè e Alessandro Ferrari. "Buongiorno a tutti, voglio ringraziarvi per essere qui e colgo l'occasione per ringraziare il presidente Commisso, con cui ho avuto il piacere e l'onore di parlare poco fa al telefono -le parole di Palladino-. Mi ha colpito il suo grande entusiasmo, la sua passione e i suoi valori umani. Mi ha trasmesso grande energia, sono felice di averlo conosciuto. E ringrazio il dg Ferrari e il ds Pradè che davvero mi hanno voluto fortemente qui. In due minuti abbiamo trovato l'intesa e l'accordo su tutto. Sono felice di essere qua, nell'ambiente Fiorentina. Sono orgoglioso, carico e motivato: rappresento un club glorioso e prestigioso, con una grande storia. Mi rendo conto di essere arrivato in una società importante. Ho dato tutto me stesso, cercherò di raggiungere grandi obiettivi per questa società e di dare grandi gioia a questi tifosi incredibili, mi hanno sempre colpito per la passione. Cercherò di portare la Fiorentina più in alto possibile".

Tudor e la Lazio, il tecnico croato lascia il club biancoceleste

E' rottura tra Igor Tudor e la Lazio. Il tecnico croato e il club si separano dopo pochi mesi. Non sono serviti i due incontri dei giorni scorsi per sanare le divergenze tra lui e la società biancoceleste. Lo riporta l'Adnkronos secondo cui "Dopo la rottura Tudor e la Lazio stanno lavorando alla risoluzione del contratto che scade il 30 giugno 2025"