Napoli, ufficiale: Conte è il nuovo allenatore. Contratto da 6,5mln a stagione

Napoli, De Laurentiis ha scelto Antonio Conte: contratto fino al 30 giugno 2027

Il Napoli riparte da Antonio Conte. La notizia era nell'aria da tempo ma adesso è ufficiale. Sarà quindi lui il prossimo allenatore del club campano, l'ex tecnico di Inter e Juventus ha firmato un contratto triennale da 6,5 milioni all'anno più premi legati ai risultati. "SSC Napoli - si legge sul sito ufficiale della società - dà il benvenuto ad Antonio Conte che assume l'incarico di allenatore della prima squadra avendo siglato un contratto che lo legherà al Club fino al 30 giugno 2027". Il benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis: "Sono molto orgoglioso che il nuovo allenatore del Napoli sia Antonio Conte. Antonio è un top coach, un leader, con il quale sono certo che potrà partire quella rifondazione necessaria dopo la conclusione del ciclo che ci ha portato a vincere lo scudetto lo scorso anno dopo molte stagioni ai vertici del calcio italiano. Oggi si apre un nuovo importante Capitolo della storia del Napoli".

Antonio Conte torna ad allenare in Italia dopo l'addio alla panchina dell'Inter a maggio del 2021 e l'esperienza in Premier sulla panchina del Tottenham. Il tecnico leccese, 54 anni, è stato scelto dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis per guidare la ricostruzione della squadra dopo la fallimentare stagione post-scudetto che ha visto il Napoli chiudere al decimo posto in classifica, senza qualificarsi per nessuna delle coppe europee.