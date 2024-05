José Mourinho riparte dalla Turchia: Fenerbahce con missione "Special"

José Mourinho riparte dal Fenerbahce in Turchia

José Mourinho è pronto a tornare dopo essere stato esonerato dalla Roma a gennaio. Lo Special One ha ormai trovato l'accordo per diventare il nuovo allenatore del Fenerbahce (dove troverà l'ex giallorosso e nerazzurro Edin Dzeko, mentre Leonardo Bonucci lascia in queste ore il club turco e il calcio giocato), l'annuncio della fumata bianca è imminente.

José Mourinho, missione "Titulo" nazionale con il Fenerbahce

Il club turco vuole prendersi una rivincita sui rivali storici del Galatasaray dopo aver perso il titolo nazionale in volata qeust'anno (99 punti contro 102 per la squadra dove giocano Icardi e Mertens) e cerca di riprendersi lo 'scudetto' che non vince ormai dal lontano 2014.

Mourinho nelle ultime settimane era stato accostato a molti club, in primis dalla ricca lega Saudita (che sogna anche Max Allegri, ma prima il tecnico livornese deve trovare l'accordo di separazione con la Juventus), ma il presidente del Fenerbahce, Ali Koç, in carica dal 2018, con il ds Mario Branco hanno accelerato in queste ore e stanno chiudendo con il Vate Setubal assicurandogli un contratto biennale.

Mourinho in Turchia: i Paesi dove ha allenato (e vinto) lo Special One

"Mou" con la Turchia arriva al quinto Paese in cui ha allenato (o meglio, allenerà): Portogallo (Benfica, Uniao Leiria, Porto), Inghilterra (Chelsea, Manchester Utd, Tottenham), Italia (Inter, Roma) e Spagna (Real Madrid). Nel suo palmares 8 campionati vinti, 2 Champions League, 2 Europa League e da ultima la Conference del 2022 con la Roma.