Parigi 2024, Celine Dion quasi in lacrime: esibizione da brividi sulla Torre Eiffel

PARIGI 2024: CELINE DION DA BRIVIDI APPARE SULLA TORRE EIFFEL E SI ESIBISCE IN 'L'HYMNE A' L'AMOUR'

Interpretazione da brivido di Celine Dion, quasi in lacrime, alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi 2024, che appare sul palco al primo piano della Torre Eiffel. La diva canadese che non si vedeva sul palco da quattro anni si è esibita in ''L'Hymne à l'amour''.

La cantante canadese torna per la prima volta sul palco dall'ultimo live e l'annuncio della malattia, la sindrome della persona rigida, una rara malattia neurologica che ha confessato di aver nascosto per 17 anni. Celine Dion ha avuto l'onore di chiudere la cerimonia d'apertura di Parigi 2024 cantando il celebre brano di Edith Pilaf.