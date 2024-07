Parigi 2024, Paltrinieri un bronzo da 'immortale'. Greg ora rivela: "Ho pensato di non fare gli 800"

Parigi 2024: Paltrinieri e il bronzo olimpico, 'vicino a fare colpaccio, a volte pensato di non essere più all'altezza'

"Meglio di così non lo so, in questi gironi stavo bene, ma in altri periodi mi ero convinto di non riuscire più a prendere medaglia. La testa in queste situazioni fa la differenza, oggi sono stato molto bravo a gestire la gara e anche vicino a fare il colpaccio, ero vicino, ci credo sempre. Mancava qualcosa ma loro sono due atleti incredibili". Lo ha detto Gregorio Paltrinieri in zona mista dopo il bronzo negli 800 stile libero ai Giochi di Parigi 2024. "Nei momenti difficili pensare di smettere? Ci pensi per l'età. Ci sono stati tanti momenti no, ma non tanto smettere quanto pensare di non essere più all'altezza di fare questa cose che mi piacciono tanto, però non era ancora il momento giusto di smettere in questi anni perché mi divertivo ancora molto, è l'unica spinta che veramente ti fa andare avanti", ha aggiunto SuperGreg, "Definire questa medaglia? Una parola sola è riduttivo, sono tutte molto diverse tra di loro, potrebbe essere quella che mi godrò di più di tutte. Rio non me l'ero goduta quasi senza senso. A Tokyo forse sono state le gare migliori della mia vita ma l'amarezza di non essere arrivato in condizione e poi questa me la voglio godere, devo obbligarmi. Tre secondi meno di Tokyo? Sono tanti, ho quasi fatto il mio migliore a 30 anni, non ha senso, non so spiegarlo", ha concluso Paltrinieri.

Parigi 2024, Gregorio Paltrinieri dopo la medaglia di bronzo rivela: "Ho pensato di non fare gli 800"

Il portacolori delle Fiamme Oro aveva pensato di non partecipare alla competizione che gli ha dato un bellissimo bronzo: "Quando vengo in competizioni del genere, convincermi con irragionevole ottimismo di star bene, però nel corso di questi tre anni sono stati più i giorni che non sarei riuscito di quelli in cui ce l'ho fatta - ha raccontato Gregorio Paltrinieri ai microfoni della Rai -. Dopo il Sette Colli ho pensato di non farla, ma avendo lavorato per tre anni, all'ultimo ho deciso di partecipare e provarci. Questa medaglia è per me, per la mia ragazza, la mia famiglia e tutta la squadra con cui mi alleno. Stupendo potermi allenare e vedere questi risultati. Arrivare qua e prendere medaglia è allucinante".

Parigi 2024: Paltrinieri che bronzo olimpico! 'Passato tre generazioni di nuotatori e io sempre a podio'

"Sono due settimane di fuoco, devo rimanere superconcentrato anche se questa una bella botta, un buster e voglio fare bene anche le altre gare. Ho passato di tutto, mille momenti belli e difficili, mi fa strano che ho passato tre generazione nuotatori, quelli di Londra 2012 hanno smesso da 12 anni, ce ne è stta poi una in mezzo e ora un'altra e io sono sempre a podio". Così Gregorio Paltrinieri dopo la medaglia di bronzo negli 800 sl ai Giochi di Parigi 2024, unico nuotatore azzurro a podio in tre Giochi consecutivi.

Parigi 2024: Paltrinieri, 'nuova versione di me, ho frenato istinto animale'

"Non so più niente anche di me stesso perché due settimane fa dicevamo di non fare gli 800 perché era dove mi sentivo meno pronto poi con il mio spirito competitivo ho detto, sono tre anni che siamo qua, la facciamo. Era tanto che provavamo a trovare una versione nuova di me, sapevo che non potevo stare davanti ma frenare questo istinto animale che ho ed oggi è stato il momento giusto". Lo ha detto Gregorio Paltrinieri in zona mista dopo il bronzo negli 800 stile libero ai Giochi di Parigi 2024. "Se ho sentito Rossella (Fiamingo, che ha vinto la medaglia d'oro con l'Italia della spada ndr.)? Le ho mandato 10 messaggi ma non mi ha risposto...non vedo l'ora di stare al villaggio e vederla. Ho seguito la sua gara a parte la finale ovviamente", ha aggiunto Greg parlando della fidanzata.

Parigi 2024: Paltrinieri medaglia di bronzo alle Olimpiadi negli 800 stile libero

Gregorio Paltrinieri è bronzo negli 800 stile libero delle Olimpiadi di Parigi. Straordinaria finale degli 800 sl con Paltrinieri grande protagonista. L’azzurro, sornione in una prima parte di gara, ha rotto gli indugi verso i 600 metri, quando ha sferrato l’attacco andando a virare per primo ai 650 con 57 centesimi sugli avversari. All’ultima virata, quella dei 750, ‘SuperGreg’, aveva ancora un vantaggio di un decimo sull’irlandese Daniel Wiffen che con un irresistibile finale è andato a cogliere il suo primo oro olimpico toccando in 7’38”19, nuovo record olimpico. Argento per l’americano Bobby Finke (7’38”75), bronzo per Paltrinieri (7’39”38).