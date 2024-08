Parigi 2024, Pizzolato e Sofia Raffaeli (incantevole): due medaglie di bronzo olimpiche per l'Italia

Parigi 2024: ritmica, storico bronzo a Sofia Raffaeli

Sofia Raffaeli medaglia di bronzo nella prova all around di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra, entrata in finale con il miglior punteggio, chiude al terzo posto (136.300) alle spalle della tedesca Darja Varfolomeev (142.850), medaglia d'oro, e della bulgara Boryana Kaleyn (140.600), argento. La ventenne è la prima azzurra a conquistare una medaglia individuale ai Giochi.Raffaeli apre la prova di oggi con l'esercizio con il cerchio che ottiene uno score di 35.25, quarto posto, che non varia dopo il 32.900 alla palla. Il 35.600 alle clavette vale la terza posizione in attesa dell'ultima rotazione ai nastri. La prova dell'azzurra si apre con un errore: l'attrezzo cade. Raffaeli chiude con lo score parziale di 32.750, è bronzo. Ottava piazza per Milena Baldassarri-

Parigi 2024: Italvolley maschile giù dal podio, bronzo agli Usa

L'Italvolley resta giù dal podio ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli azzurri del ct De Giorgi hanno perso la finale per il bronzo, battuti dagli Stati Uniti per 3-0. I parziali in favore degli americani: 25-23, 30-28, 26-24. Domani, sabato, la finale per l'oro tra Francia e Polonia.

Parigi 2024: sollevamento pesi, medaglia di bronzo per Pizzolato



Antonino Pizzolato - Foto Lapresse Antonino Pizzolato - Foto Lapresse

Antonino 'Nino' Pizzolato si conferma medaglia di bronzo nel sollevamento pesi dopo Tokyo 2020. Il siciliano con un totale di 384 kg, 172 nello strappo e 212 nella girata e nello slancio, arriva terzo nella categoria 89 kg ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Oro per il bulgaro Karlos May Nasar, che con 404 ha ritoccato il record olimpico, e argento per il colombiano Yeison Lopez, con 390.

Parigi 2024: Pizzolato bronzo pesi 89kg, ho messo anima e cuore

"Ci ho messo anima e cuore. La revisione video per la terza alzata? Il regolamento parla chiaro, non ho piegato il gomito ma la spalla, quindi grazie a loro per il cambio del giudizio, ma noi credevamo nella validità dell'alzata. Avevo un grandissimo dolore alla schiena, ho visto in faccia il mio allenatore, abbiamo sofferto insieme, non potevo rinunciare. Quando ho sentito che la prova non era valida non ci credevo, poi quando hanno cambiato davanti mi è passato tutto il brutto che ci è stato fino ad adesso". Lo ha dichiarato Antonino Pizzolato, medaglia di bronzo a Parigi2024 nel sollevamento pesi 89kg. "Non è mai passato l'infortunio, abbiamo cercato di mantenerlo più sopportabile possibile, però quando mi sono presentato lì c'è stato come uno spegnimento del cervello. La dedica? A tutte le persone che mi sono state accanto".

Parigi 2024: tuffi, Pellacani arriva ai gradini del podio

Dal trampolino 3 metri dei Giochi olimpici di Parigi 2024 è tanto il rammarico per Chiara Pellacani. L'atleta azzurra arriva ai gradini del podio, al quarto posto, con il punteggio di 309,60, a causa soprattutto del primo tuffo, un doppio e mezzo indietro carpiato da 52,50. Medaglia d'oro per la cinese Yiwen Chen con 376, d'argento per l'australiana Maddison Keeney con 343.10, e di bronzo l'altra cinese Yani Chang con 318.75.

Parigi 2024: kite, Pianosi quarto e oro all'austriaco Bontus

Niente da fare per Riccardo Pianosi nel kite surf maschile: la finale, sempre sul crinale dell'annullamento oggi e mai disputata ieri per mancanza di vento, lo vede chiudere al quarto posto. Gara iniziata con forte ritardo e vinta all'austriaco Valentin Bontus, oro, argento allo sloveno Toni Vodisek, bronzo al singaporiano Maximilian Maeder.