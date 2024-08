Parigi 2024, Tamberi: "Ho vomitato due volte sangue". Poi annuncia: "Ci sarò in finale"

Parigi 2024, Tamberi: "Ci sarò"

"I Will be there!". "Ci sarò". Gimbo Tamberi annuncia che parteciperà alla finale di salto in alto delle Olimpiadi di Parigi 2024 nonostante la seconda colica nelle ore di vigilia.

Parigi 2024: staff medico Fidal, 'no impedimenti a finale per Tamberi'

"Lo staff medico federale, a seguito degli accertamenti effettuati da Gianmarco Tamberi nel primo pomeriggio presso una struttura ospedaliera a Parigi, ha verificato che non sussistono impedimenti assoluti in merito alla partecipazione dell'atleta alla finale olimpica di questa sera". Così, in una nota, la Fidal, la Federazione italiana di atletica leggera.

Tamberi, la paura prima dell'annuncio che ci sarà nella finale di salto in alto. Ecco cos'è successo

Tamberi in ginocchio: "Ho vomitato due volte sangue". Dramma Gimbo a Parigi 2024





"Sono passate 10 ore e la colica renale ancora non è passata. Il dolore che sento da questa mattina, per quanto forte, è nulla confronto a quello che sto provando dentro. Anche quella che era la mia ultima certezza sta per svanire. Sono appena stato portato in pronto soccorso in ambulanza dopo aver vomitato due volte sangue”. È il testo del nuovo post sul suo profilo Instagram scritto da Gianmarco Tamberi che questa sera dovrebbe prendere parte alla finale delle Olimpiadi di Parigi.

Parigi 2024: Tamberi in ospedale con flebo al braccio, moglie mostra foto

"Mi state scrivendo in tanti, la situazione è questa. Non riesco a rispondervi, scusate. Siamo in ospedale". Così su Instagram la moglie di Gianmarco 'Gimbo' Tamberi, Chiara Bontempi, che posta una foto con il campione in carica del salto in alto in ospedale con una flebo al braccio a poche ora dalla finale olimpica.

Parigi 2024: Tamberi, 'svegliato da altra colica, scenderò lo stesso in pedana ma non so come farò'

Nella mattinata che precede la finale del salto in alto di Gianmarco Tamberi, l'atleta e portabandiera azzurro ai Giochi olimpici di Parigi 2024 aveva dato la brutta notizia ai suoi fan. "È tutto finito.... Ci ho sperato fino all'ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo. Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così...", ha scritto il campione olimpico in carica su Instagram. "Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa - ha continuato -. Un'altra colica renale. Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell'infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui".

Gimbo quando ha scritto il messaggio nel mattino sperava di gareggiare: "Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare...", ha concluso poi Tamberi nel post. Ma poi la situazione è ulteriormente peggiorata.