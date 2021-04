Paul Gascoigne si ritira dall'Isola dei Famosi 2021. "Il tendine di Gazza..."

Paul Gascoigne si ritira dall’Isola dei Famosi 2021: “Tendine della spalla rotto"

Paul Gascoigne saluta l’Isola dei Famosi 2021. L'ex calciatore della Lazio deve ritirarsi dal reality di Canale 5. Ad annunciarlo in diretta è stato proprio il concorrente: "Sento molto dolore, adesso si è rotto pure un legamento e il tendine della spalla", ha detto Gazza dall'albergo in un collegamento in diretta tv con Ilary Blasi. "Per me però è tutto a posto perché ho mangiato il gelato", ha detto scherzando Gascoigne e motrandosi sorridente malgrado questo infortunio (subito qualche settimana fa nel corso di una prova) che lo ha costretto al ritiro.

“Il bollettino medico purtroppo non è buono e non ti permette di continuare questa avventura. Quindi devi tornare", le parole di Ilary Blasi durante l'undicesima puntata dell'Isola dei Famosi 2021 andata in onda il 22 aprile 2021 in prime time su Canale 5. Gascoigne ha spiegato di essere stato felice dei giorni trascorsi in Honduras. E ora è pronto per tornare a casa, curarsi e recuperare la forma migliore. L'Isola dei Famosi in questa edizione ha perso oltre a Paul Gascoigne altri due concorrenti: Elisa Isoardi e Brando Giorgi, entrambi per problemi all'occhio. Nel corso della puntata invece sono finite in nomination Fariba e Vera Gemma.