Pelé, tre giorni di lutto in Brasile. Riva: "Veniamo tutti dopo lui e Diego"

Pelè, in Brasile tre giorni di lutto. Funerali il 3 gennaio

La veglia funebre del calciatore brasiliano Pelé è stata programmata per lunedì prossimo, 2 gennaio, allo stadio del Santos, mentre i funerali saranno il giorno dopo, sempre nella città sulla costa dell'Atlantico. Lo ha fatto sapere la stessa squadra del Santos presso la quale il fuoriclasse brasiliano ha militato per quasi tutta la sua vita calcistica.

La veglia funebre per Pelé sarà organizzata a Vila Belmiro, lo storico stadio del Santos dove la leggenda del calcio brasiliano ha giocato per la maggior parte della sua carriera sportiva. È quanto si legge sulla stampa specializzata locale. Come auspicato dallo stesso Pelé, sarà lì che tutti i suoi tifosi potranno rendere omaggio al campione morto oggi a 82 anni, e alcuni di loro hanno già cominciato a radunarsi attorno allo stadio non appena saputa la notizia. Già nei giorni scorsi erano stati avviati i preparativi per accogliere la cerimonia, con la realizzazione di strutture di copertura del terreno di gioco.

Sono pochi, secondo il presidente eletto del Brasile Luiz Inàcio Lula da Silva, i brasiliani che "hanno portato il nome del nostro Paese nel mondo" come Pelé. Rendendo omaggio alla leggenda del calcio brasiliano e mondiale scomparsa oggi, Lula ha scritto sul suo profilo Twitter che "non c'è mai più stato un numero 10 come lui" e ha illustrato i commenti con immagini che lo ritraggono assieme al campione. Lula, che sarà effettivamente presidente del Brasile a partire dall'1 gennaio, ha ricordato di avere "avuto il privilegio che i brasiliani più giovani non hanno avuto: ho visto Pelé giocare, dal vivo, a Pacaembu e Morumbi". Anzi, ha precisato, "non giocare, ma dare spettacolo. Perché quando prendeva la palla faceva sempre qualcosa di speciale, che spesso si concludeva con un gol".