Pensioni: trattenute e ricalcolo, le 'trappole' degli assegni di aprile

Pensioni pagate in anticipo ad aprile 2021. La partenza è stata venerdì 26 marzo. L'erogazione dell'assegno per i pensionati andrà avanti nei prossimi giorni, seguendo l'ordine alfabetico fino all'1 di aprile. Ma il cedolino sarà decurtato dalle trattenute Irpef.

Venerdì 26 marzo: ritiro pensione per i cognomi A-B,

sabato mattina 27 marzo ritiro per C-D,

lunedì 29 marzo pensione per E – K,

martedì 30 marzo L-O

mercoledì 31 marzo P-R,

giovedì 1 aprile S – Z.

Sulle pensioni previste per aprile vanno avanti conguagli e le trattenute da parte dell'Inps. Per le pensioni di importo elevato, va avanti il piano di recupero in caso di conguaglio negativo sul 2020. A marzo è stata recuperata la seconda rata, da qui a fine 2021 ne mancano altre due. La maggior parte dei pensionati nel cedolino di aprile avranno un assegno decurtato a causa di Irpef, addizionali regionali e comunali relative al 2020. Dunque per chi riceve una pensione di 18.000 euro su base annuale con un ricalcolo basato sull’Irpef che dà esito ad un conguaglio negativo di circa 100 euro, il prelievo a rate parte da aprile e verrà esteso fino a novembre. Per gli assegni che superano i 18mila euro su base annuale e per quelli che hanno un debito Irpef inferiore a 100 euro, la trattenuta sulla pensione è scattata lo scorso 1 marzo.