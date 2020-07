Pirlo alla Juventus Under 23. Sognando un futuro da... Sarri

Andrea Pirlo inizia la sua avventura da allenatore sulla panchina della Juventus. Sarà il mister dell'Under 23. Un bel banco di prova, in vista di nuovi sogni. Il Maestro è stato un fuoriclasse da giocatore e ora punta a esserlo anche in panchina. Guardiola e Zidane sono partiti dalle squadre B di Barcellona e Real Madrid. E chissà che lui non compia lo stesso percorso in bianconero...

PIRLO ALLA JUVENTUS UNDER 23: MIO RUOLO PERFETTO QUELLO DELL'ALLENATORE

“Grazie al presidente, a Paratici e a Cherubini per avermi offerto questa opportunità di tornare in famiglia. Spero di avere stesse soddisfazioni da calciatore, stesse ambizioni ma sarà un lavoro nuovo, non vedo l’ora di cominciare. Ho avuto necessità di staccare un po’, ma studiando ai corsi di Coverciano ho capito che la mia strada sia questa. Non ho mai pensato di fare il dirigente, ho dei sogni e il ruolo perfetto è quello dell’allenatore”

PIRLO: "MI SAREBBE PIACIUTO GIOCARE NELLA JUVENTUS DI SARRI"

"Mi sarebbe piaciuto giocare nella Juve di adesso. Il gioco di Sarri mi piace, perché il play gioca tanti palloni e sarebbe stato adatto alle mie caratteristiche. Conosco i giocatori dell’Under 23, ho seguito il progetto negli anni, sono già migliorati tanto e dovrò anche io creare un rapporto quotidiano. Giusto festeggiare lo scudetto, ma nella Juventus è già storia e si guarda alla Champions, sarà durissima con il Lione, partita importante ma penso che la squadra arrivi forte quanto basta per passare il turno”

Pirlo: Milan? Normale iniziare percorso alla Juventus

"Al Milan non è rimasto nessun dirigente rispetto quando c'ero io" eccezion fatta per "Maldini che era un mio compagno. Mi sembra normale che il percorso sia stato quello di venire a vivere a Torino e poi a lavorare ancora con la Juve"

Pirlo: dovrò spiegare cosa vuol dire giocare nella Juventus

“Ai ragazzi dovrò spiegare cosa vuol dire giocare nella Juventus. Noi siamo la Juve ma giochiamo in Lega Pro, noi dovremo essere pronti a calarci in questa realtà. I moduli? Vedremo in base ai giocatori a disposizione, la cosa più importante è l’occupazione dello spazio”

Pirlo: Guardiola e Zidane? A tutti piacerebbe fare loro percorso. Avevo offerte da serie A e Premier

“Le responsabilità le gestisco da quando ho 14 anni, a tutti piacerebbe fare il percorso che hanno fato Guardiola e Zidane. Ho avuto offerte di serie A e Premier, ma questa è la strada più giusta per me”

2006 - “Generazione diversa da quella che c’è adesso, tanti sono diventati allenatori, persone perbene che avevano voglia e passione”

JUVENTUS-PIRLO, Agnelli: ‘Andrea in prima squadra? Perché no, ma deve meritarlo’

“Andrea non ha bisogno di presentazioni, sono contento di riabbracciarlo. Parlo dell’uomo, prima ancora che del calciatore. E i valori dell’uomo possono ritrovarsi in chi manda in campo, quelli di calciatore non sono replicabili. Il progetto delle seconde squadre che abbiamo fortemente voluto, percorso di cui mi sono reso conto nella prima stagione che inizialmente aveva un vero problema identitario, il giro di prestito troppo spesso vedeva i giocatori perdersi. Al termine di due anni di rodaggio, non abbiamo più problemi identitari, c’è riconoscimento del percorso. L’obiettivo è quello di avere due o tre giocatori da portare in prima squadra, Andrea non ha bisogno di sapere cosa è la Juve perché lo conosce. Quelle della Juve U23 sono partite dure, chi ci affronta da sempre tutto perché può anche provare a dare ‘schiaffi’. Auspicio è di ritrovare in futuro Andrea in prima squadra, ma facciamo un passo alla volta’