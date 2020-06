Pjanic messaggio criptico. L'indizio sull'addio alla Juventus per..

Pjanic messaggio criptico. L'indizio sull'addio alla Juventus

"Il tempo non aspetta nessuno. Guarda avanti e vai verso quello che credi", scrive Miralem Pjanic sui social. un messaggio criptico che per alcuni conferma il prossimo addio del 30enne centrocampista bosniaco alla juventus (con Sarri che sogna di ripoarte alla sua corte Jorginho, giocatore considerato ideale per fare il regista nel suo modulo). C'è un indizio che fa pensare: il giocatore bianconero solitamente ha sempre postato in italiano e in inglese.

Questa volta ha aggiunto anche le traduzioni in spagnolo e francese. E le voci di mercato lo danno ormai da settimane a un passo dal Barcellona (la Juve vorrebbe Arthur o Ansu Fati, ma sono piste complicate), anche se nelle ultime ore è tornato alla carica anche il Psg (soprattutto se dovesse arrivare Max Allegri sulla panchina francese con Paredes che verebbe offerto alla Juventus) pronto a fargli un'offerta importante per riportarlo in Ligue 1 dove con le maglia del Metz e, soprattutto, Lione prima di sbarcare in serie A alla Roma.