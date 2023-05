Playoff, l'Olimpia Milano domina Sassari. Voigtmann superstar al Forum

Olimpia Milano domina la Dinamo Sassari: "Contenti di come abbiamo iniziato la serie. Gara 2 sarà diversa"

“Ovviamente siamo contenti di come abbiamo cominciato la serie. Il primo quarto è stato molto importante, perché abbiamo difeso bene e attaccato molto bene, muovendo la palla e tirando con percentuali alte. Aldilà di questo, abbiamo continuato a spingere per tutti i primi tre quarti, e questo è importante. Gara 2 sarà una partita molto diversa, successe anche la stagione scorsa dopo una Gara 1 molto brillante", spiega Ettore Messina in sala stampa dopo la vittoria per 95-72 dell'Olimpia Milano contro la Dinamo Sassari nella prima gara di semifinale dei playoff scudetto.

Olimpia Milano-Dinamo Sassari, Voigtmann superstar al Forum

Johannes Voigtmann è il dominatore della serata con 22 punti (5/5 da tre) e 7 rimbalzi in 19 minuti giocati. Il tedesco ha spaccato la partita sin dall'inizio (11 punti nel break che ha subito scavato un solco tra le due squadre) in un match controllato in ogni momento dai campioni d'Italia (massimo vantaggio +33 ad inizio dell'ultimo quarto). "Ha giocato una grande partita, ma sono due mesi che si sta esprimendo a livelli molto alti. Sono contento che il pubblico lo apprezzi. I primi mesi sono stati difficili e il più dispiaciuto era lui. Oggi oltre a tirare bene ha sfruttato bene le situazioni di cambio difensivo, è stato una presenza a rimbalzo. Ha fatto molto bene”, le parole di Ettore Messina.

Shabazz Napier (foto Ipa)



Non solo Voigtmann. Melli difende duro e prende rimbalzi (5), Napier sforna assist (9 con 7 punti) alternandosi in cabina di regia con Pangos (9 punti con 2/6 da 3 e 2 assist) e Billy Baron mette qualche tripla pesante (3/5 con 4 assist e 10 punti finali). Positiva la prova di Shields (10 punti e 6 rimbalzi di un ottimo primo tempo, prima di fermarsi per un problema al ginocchio) Datome (10 punti e 4 rimbalzi) e Tonut (9 punti e presenza difensiva), applausi del Forum per un paio di giocate d'autore di Hines (che 'marca stretto' Diop e chiunque si avvicini al canestro).

Olimpia Milano, Ettore Messina: "Biligha out lunedì. Dolore al ginocchio per Shields"

Nota stonata di una semifinale perfetta, i problemi fisici accusati da Biligha (uscito per infortunio al 31') e Shields. "Per ora sappiamo che Paul Biligha si è fatto male alla spalla e si è rotto un dente. Lunedì non giocherà. Questo è motivo di preoccupazione. Lo stesso vale per Shields: ha sentito un dolore al ginocchio, per questo è venuto fuori e non è più rientrato. Domani vedremo in quali condizioni sarà”, spiega il coach dell'Olimpia Milano.

Sull’assetto dell'Olimpia Milano con Kevin Pangos: “Sì, ha funzionato, ma non dimentico che anche contro Pesaro avevamo giocato le prime due partite molto bene e in campo c’era Devon Hall. E’ una situazione difficile sia per noi che dobbiamo decidere sia per i due ragazzi che però la stanno vivendo bene. Vedremo nelle prossime partite come gestirla”. Sulla fisicità delal squadra campione d'Italia rispetto alla Dinamo Sassari, Messina ci tiene a sottolineare: “In generale siamo più fisici e in questo è molto importante quello che sta facendo Melli nei playoff, ma ci sono state situazioni in cui sia Dowe che Robinson hanno attaccato i nostri playmaker, tanto che ci siamo scoperti e abbiamo incassato qualche schiacciata. Questo è un aspetto su cui dobbiamo lavorare per fare meglio lunedì sera e tentare indipendentemente da come tireremo di migliorare in alcune situazioni difensive ad esempio sul pick and roll”.

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – BANCO DI SARDEGNA SASSARI 95-72 (25-12; 52-29; 78-48)

Johannes Voigtmann (foto Ipa)



OLIMPIA MILANO: Pangos 9, Tonut 9, Ricci 2, Baldasso, Hines 7, Melli 9, Baron 10, Napier 7, Biligha Shields 10, Datome 10, Voigtmann 22. All. Messina

DINAMO SASSARI: Jones 7, Kruslin 3, Treier 3, Gentile 6, Diop 13, Robinson 11, Dowe 13, Devecchi, Chessa, Stephens 8, Bendzius 6, Raspino 2. All. Bucchi

Note: tiri da 2: MI 15/27, SS 20/40; tiri da 3: MI 16/33, SS 9/21; tiri liberi: MI 17/21, SS 5/7; rimbalzi: MI 35 (Shields 6), SS 25 (Diop 5); assist: MI 24 (Napier 9), SS 18 (Robinson 5).

Olimpia Milano prossime partite

L'Olimpia Milano tornerà in campo per gara di semifinale dei playoff di basket contro la Dinamo lunedì 29 maggio alle 21 al Mediolanum Forum. La serie proseguirà poi a Sassari givoedì primo giugno sempre alle 21.